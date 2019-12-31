Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»

Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games

Первые в истории Международные автоспортивные игры FIA Motorsport Games состоялись в Риме. В них приняли участие 49 национальных команд, которые соревновались в шести дисциплинах: кольцевые гонки класса GT, Туринг, Формула 4, дрифт, картинг-слалом и кибергонки GT. Сборная России участвовала во всех категориях, и в трех из них наши спортсмены завоевали медали. На счету России бронза в дрифте и картинге и победа в туринговом зачете TCR. Три подиума позволили сборной команде России занять первое место в общем зачете первых в истории автоспортивных игр. Как это было, смотрите в фоторепортаже Павла Ткачука.