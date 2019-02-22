Берегись автомобиля

Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было

Мы уже публиковали фоторепортаж с дневными допами и атмосферой ралли Monte Carlo Historique 2019, но ключевыми моментами гонки оставались ночные спецучастки на перевале Коль де Турини, где можно не только потерять время, но и машину. Надеяться только на головные фары в этом случае было нельзя и на Волгах изначально установили дополнительные «люстры» освещения. Итоговый результат среди 247 экипажей: 62 место у Волги Алексея Васильева и Константина Жильцова и 201 место у машины Татьяны Елисеевой и Марата Яруллина. При этом экипаж Васильева стал пятым в классе среди самых старых автомобилей, которые выпущены до 1962 года, а это призовое место — на торжественном приеме после финиша спортсмены получили кубок. Теперь у команды Gorkyclassic есть достаточный опыт, чтобы не только вернуться в Монако, но побороться за более высокие места, а мы предлагаем еще раз вспомнить яркие моменты ралли этого года в нашем фоторепортаже.