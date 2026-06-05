Новые "членовозы": что за автомобили Senat показали на ПМЭФ

Эти персоналки с корнями из КНР теперь называют преемником "Чайки"

Motor назвал пять особенностей автомобилей марки Senat. Новый бренд Senat представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Глава компании Андрей Панков на презентации заявил, что эти автомобили ориентированы на чиновников и продолжают ветвь семейства "Чайка". Выпуск седана Senat 900 будет организован на мощностях завода в петербургском районе Шушары. Ранее на этом предприятии осуществлялся выпуск автомобилей японской марки Toyota. На стенде Senat также показан удлиненный сенат с индексом 1000 и увеличенной на 200 мм колесной базой. По словам гендиректора Senat, собственниками нового российского автопроизводителя стали частные инвесторы.