Горькая победа

Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было

Совсем недавно финишировала Европейская серия Ле-Ман. Победу в престижном чемпионате по длинным гонкам досрочно одержала российская команда G-Drive-Racing и ее гонщики, Роман Русинов и Андреа Пиццитола. Впрочем, эмоциональным пиком этого сезона стал марафон «24 часа Ле-Мана». Самая престижная в мире длинная гонка наконец-то поддалась команде G-Drive: экипаж Русинова финишировал первым с отрывом в два круга от ближайшего соперника! Эта победа увенчала семилетние усилия российского гонщика — ведь столько раз его что-нибудь останавливало в шаге от «золота»... Увы, G-Drive-Racing насладились вкусом победы всего сутки: судьи сочли, что заправочное оборудование нарушает регламент — и экипаж дисквалифицировали. Мы же получили эксклюзивные фотографии той гонки и предлагаем вновь пережить эти драматические мгновения, когда казалось, что все идет по нашему сценарию. Фотографии Сергея Крестова и Романа Лаврова.