Женева-2018

Во вторник, 6 марта, начинает работу 88-й по счету Женевский автосалон. В этом году свои новинки на выставку привезут более 180 компаний, которые проведут 110 мировых и европейских премьер и около 70 пресс-конференций. За одиннадцать дней работы выставки посетители, число которых, по прогнозам, превысит 700 тысяч человек, смогут увидеть 900 автомобилей. Мы вам покажем самые интересные из них.

Как обычно, первые два дня работы моторшоу предназначены для прессы. Корреспонденты «Мотора» уже на выставке: обо всех новинках можно будет прочитать на этой странице, которая обновляется автоматически.

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Иллюстрации: Мотор.Ру