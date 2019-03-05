Женева-2019

К сожалению, это моторшоу решили пропустить компании Ford, Opel, Volvo и группа Jaguar Land Rover. Однако все остальные автопроизводители обещали привезти на автосалоне кучу новинок. О них можно будет узнать как на этой страничке, так и в нашем Инстаграме и Твиттере. Еще у нас есть отдельный канал в Телеграме, где можно пообщаться с другими читателями. Поехали!