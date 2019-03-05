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10:04

Женева-2019

Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый

Редакция «Мотора»
В Женеве открылся 89-й по счету международный автосалон, который проводится здесь с 1905 года. В этот раз свои разработки на выставку привезут около 220 компаний, которые в семи павильонах общей площадью 110 тысяч квадратных метров, представят более 900 автомобилей. И мы покажем вам самые интересные из них!
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В прошлом году Женевский автосалон посетило более 600 тысяч человек, из которых 10 тысяч – это журналисты. Как и всегда, оба пресс-дня — вторник и среду — на выставке работают корреспонденты «Мотора», а мы ведем прямую трансляцию с автосалона. Обо всех новинках можно будет прочитать на этой странице, которая обновляется автоматически.

К сожалению, это моторшоу решили пропустить компании Ford, Opel, Volvo и группа Jaguar Land Rover. Однако все остальные автопроизводители обещали привезти на автосалоне кучу новинок. О них можно будет узнать как на этой страничке, так и в нашем Инстаграме и Твиттере. Еще у нас есть отдельный канал в Телеграме, где можно пообщаться с другими читателями. Поехали!

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