Женева-2019

В прошлом году Женевский автосалон посетило более 600 тысяч человек, из которых 10 тысяч – это журналисты. Как и всегда, оба пресс-дня — вторник и среду — на выставке работают корреспонденты «Мотора», а мы ведем прямую трансляцию с автосалона. Обо всех новинках можно будет прочитать на этой странице, которая обновляется автоматически.
К сожалению, это моторшоу решили пропустить компании Ford, Opel, Volvo и группа Jaguar Land Rover. Однако все остальные автопроизводители обещали привезти на автосалоне кучу новинок. О них можно будет узнать как на этой страничке, так и в нашем Инстаграме и Твиттере. Еще у нас есть отдельный канал в Телеграме, где можно пообщаться с другими читателями. Поехали!