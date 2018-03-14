Каждый год тюнинговые ателье со всего мира привозят на Женевское моторшоу свои машины – как новые проекты, так и те, которые уже успели стать известными. Мы прошлись по стендам компаний и выбрали самые интересные, необычные и вызывающие автомобили выставки. Здесь есть очень низкие «Ниссаны», огромные «Мерседесы», агрессивные суперкары, «мраморные» Bugatti, роскошные «Роллс-Ройсы», которые стали еще роскошнее, и даже «Рэйндж Роверы», которые превратили в длиннющие лимузины.

Ford Mustang | Liberty Walk

Для проекта «Мустанга» за основу для доработок японцы из ателье Liberty Walk взяли праворульную версию с пятилитровым двигателем V8. За исключением фирменного обвеса кузова и пневматической подвески, все остальные элементы автомобиля остались стандартными. Стоимость доработки – почти 15 тысяч долларов.

Nissan GT-R | Liberty Walk

Обвес кузова Nissan GT-R частично сделан из карбона и он тоже стоит более 15 тысяч долларов. Образ дополняет гигантское антикрыло и огромные колеса с шинами Toyo.

Lamborghini Aventador | Liberty Walk

Еще один проект ателье построен на базе Lamborgini Aventador Roadster. Согласно фирменному стилю Liberty Walk, машина занижена, оснащена мегаагрессивным карбоновым обвесом с расширенными колесными арками и задним антикрылом. Мотор остался таким же, как у базовой машины – 6,5-литровый атмосферник V12 мощностью 740 лошадиных сил.

Range Rover | Klassen

Ателье Klassen (которое строит машины в том числе и в России) показало в Женеве Range Rover, удлиненный на 1016 миллиметров – до 6,2 метра! Огромный внедорожник-лимузин, да еще и бронированный.

Bugatti Veyron и Ferrari 812 Superfast | Mansory

Любители необычного тюнинга – Mansory – показали в Женеве Bugatti Veyron с необычным кузовом. На самом деле автомобиль оснащен полностью карбоновыми кузовными панелями, которые покрыты специальным материалом под названием «Marble Collage» («мраморный коллаж»). Он должен создавать ощущение того, что машина выполнена из натурального камня. Кстати, если приглядеться, то у «Вейрона» можно заметить новый маленький спойлер, которые должен увеличить прижимную силу.

Ferrari 812 Superfast | Mansory

Этот автомобиль в Mansory называют Stallone. 6,5-литровый атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель суперкара выдает на 30 сил больше, чем у базовой машины – 830 сил. Помимо этого, автомобиль получил фирменный «избыточный» обвес кузова с такими же «мраморными» элементами, как у «Вейрона», более легкие колесные диски и злой выпуск.

Rolls-Royce Phantom | Mansory

Спецверсия «Роллс-Ройса» называется Bushukan Edition – в честь цитрусового фрукта бушукан, который в Китае символизирует счастье и довольство. Автомобиль получил двухцветную окраску кузова – черным и «цитрусово-желтым», а также задний диффузор, передний спойлер, 24-дюймовые колеса и прокачанный до 610 сил двенадцатицилиндровый битурбо мотор объемом 6,75 литра.

Bentley Bentayga | Mansory

Такой Bentley Bentayga в ателье Mansory назвали Bleurion Edition: ярко-синий цвет кузова и интерьера, карбоновые элементы обвеса, 24-дюймовые колесные диски и форсированный до 750 лошадиных сил двигатель W12. Максимальная скорость увеличилась на 10 километров в час – до 311 километров в час.

Bentley Bentayga | Startech

Внедорожник Bentayga в версии от ателье Startech выглядит не так вызывающе, как работа «Мэнсори», но один только такой обвес обойдется почти в 13 тысяч евро, а полный тюнинг – свыше 32 тысяч евро. Шестилитровый W12 выдает после доработок на 100 сил больше стандартного агрегата – 710 сил. Максимальный крутящий момент при этом достигнет 1070 Нм. Форсировка мотора обойдется в 19 тысяч евро.

Mercedes-Benz G500 4x4² | Brabus

Этот автомобиль называется Brabus 550 Adventure 4×4². Внедорожник оснастили «кенгурятником» с защитой фар, лебедкой, дополнительной светотехникой на крыше и запасным колесом на двери багажника. Мощность турбомотора V8 возросла с 422 до 550 сил. «Сотню» этот монстр набирает за 6,7 секунды. Максималка из-за внедорожных шин ограничена 210 километрами в час.

Range Rover Velar | Startech

Для «Велара» в Startech подготовили обвес кузова из 16 новых элементов, за счет которых ширина машины увеличилась на 60 миллиметров. Кроме того, внедорожнику добавили модифицированную пневмоподвеску, которая в самом нижнем положении делает автомобиль на 30 миллиметров ближе к земле. «Велар» получил 22-дюймовые колеса и специальную систему, имитирующую звук «заряженного» мотора. Так, например, владельцы дизельных машин будут слышать в салоне звук бензинового V8.

Porsche Panamera | TechArt

Panamera Turbo от ателье TechArt получило форсированный с 550 до 630 сил мотор. Он позволяет автомобилю набирать «сотню» за 3,4 секунды, а 200 километров в час – за 8,3 секунды. Злой выпуск, расширенные колесные арки и куча карбона – тоже есть.

Land Rover Discovery | Startech

Основные отличия этого автомобиля – фирменный мускулистый обвес кузова, более злой выпуск и 22-дюймовые колеса.

McLaren 720S и Aston Martin DB11 | Mansory

«Астон» от «Мэнсори» – это двухцветная окраска кузова, карбоновый обвес, 22-дюймовые колеса и четырехлитровая «битурбовосьмерка», отдача которой увеличена с 510 до 700 сил. «Макларен» после доработок вместо 720 выдает 755 сил. Британский суперкар может ускоряться до 345 километров в час.

Mercedes-Benz V-Class | Dizayn VIP

Тюнер из Турции Dizayn VIP привез в Женеву линейку Mercedes-Benz V-Class с очень роскошными интерьерами. Внутри таких машин есть все: кожаные кресла, много экранов, телевизоры, мультимедийная система и атмосферная подвеска, а их кузов снаружи может быть затянут матовой пленкой (что весьма обычно) или даже флоком (что выглядит очень впечатляюще).

Land Rover Defender | Chelsea Truck Company

Трехосный Land Rover Defender от ателье Kahn имеет девятиместный салон – пассажирам заднего ряда придется подниматься на борт через дверцу багажника. Стоить такой автомобиль будет минимум 250 тысяч фунтов (или 19 миллионов рублей). \m

Иллюстрации: Motor.ru