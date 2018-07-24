Back in the U.S.S.R.

В минувшее воскресенье в Москве прошло ежегодное классическое ГУМ-Авторалли, в котором под бой курантов стартовал 131 экипаж. Вместе с хорошо знакомыми Волгами, Москвичами и Победами на старт на этот раз вышли микроавтобус ЗИЛ-118 Юность, участвовавший в советские времена в пробеге до Лазурного побережья Франции, или автомобиль скорой помощи РАФ-977 Латвия, в котором в смирительной рубашке лежал то ли Царь Иван Васильевич, то ли Иван Васильевич Бунша. Прочувствуйте бурную и неповторимую атмосферу этого мероприятия, взглянув на нашу галерею.

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Иллюстрации: ГУМ-Авторалли