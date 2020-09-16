Классические «Жигули» на один день наводнили Москву

Посмотрите, как прошло ГУМ Авторалли, посвященное 50-летию легендарной «Копейки»

12 сентября в Москве состоялось седьмое ГУМ-Авторалли — самое массовое и престижное событие сезона классических автомобилей в России. На старт соревнований вышли 100 классических «Жигулей» 1970-х годов в идеальном состоянии — модели ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106. Выбор машин не случаен: гонку в этом году посвятили 50-летию выпуска первых автомобилей в Тольятти. Маршрут длиной 80 километров традиционно начинался у стен Кремля на Васильевском спуске. Среди участников отметились посол Французской республики в России Пьер Леви и президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.