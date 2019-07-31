Посмотрите на главный в году выезд советских машин

Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»

В минувшие выходные состоялся ставший уже традиционным пробег ретроавтомобилей ГУМ-Авторалли. В соревновании приняли участие десятки классических моделей: на старт вышли правительственные ЗИЛы, роскошные «Чайки», уникальный развозной фургон «Москвич-401» и даже гости столицы — английский семейный экипаж Кристофера и Артура Блэков на спортивном родстере «Остин» 1937 года. Были среди участников и две спортивные «Волги» ГАЗ-21 команды Gorkyclassic — одна из этих машин прошедшей зимой в Ралли «Монте-Карло» заняла пятое место. Организаторы пробега говорят, что самому молодому автомобилю на ГУМ-Авторалли в этом году исполняется 35 лет, а самому почтенному — фаэтону ГАЗ-А — аж 85!