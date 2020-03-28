9 новых рекордов скорости — на льду!

Фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» проводится с 2011 года. В марте 2020 года группе пилотов под руководством гонщика и журналиста Андрея Леонтьева удалось совершить 9 успешных попыток установить новые рекорды России.
Каждый год организаторы фестиваля стараются внести в программу какой-либо новый элемент, связанный с автомобильными технологиями. Например, в 2019 году был установлен первый в мире рекорд скорости на электромобиле на льду, он же стал первым официальным российским рекордом скорости для электромобилей. Максим Леонов развил тогда 204 км/ч на кроссовере Jaguar I-Pace.
В этом году на смену электричеству пришел еще один перспективный с точки зрения сохранения окружающей среды источник энергии — газовое топливо. Серийная Subaru WRX STI, переоборудованная для работы на сжиженном пропане, на тренировках (уже на льду) уверенно ехала быстрее 260 км/ч.
Еще на Байкал привезли Jaguar F-Pace с 3,0-литровым турбодизелем, развивающим крутящий момент 700 Нм. Помимо попыток установления рекордов для дизельных машин, этому автомобилю предстояло участвовать еще в одном эксперименте — замерах тормозного пути на голом льду со скоростей 60, 80, 100 и 200 км/ч.
Все автомобили были обуты в «единую шину» — шипованные Continental. Ну и немного экзотики: сразу два пилота отважились совершить «рекордные» заезды на открытой технике — без крыши, печки, лобового стекла… Сергей Ларин вывел на старт автомобиль собственной конструкции — Shortcut Classic в стиле культового Lotus 7, а Мария Леонтьева предприняла попытку установить первый в России ледовый рекорд скорости на карте.
Безопасность и точность
Для прокладки скоростной и безопасной трассы требуется ровное ледяное поле длиной не менее 14 и шириной не менее 3 километров. Отыскать такое на заваленной снегом поверхности Малого Моря Байкала в этом году оказалось непросто. Затем последовали промеры льда на всей длине будущей дорожки под контролем сотрудников МЧС. В этом году лед был годен даже для гонок на танках: от 86 до 95 сантиметров толщиной. Для уборки снежных переметов и ледяных наплывов на старых трещинах привлекалась дорожная техника — лед выравнивали фрезой для асфальта. Зона безопасности — по 300 м от ледовой дорожки в каждую сторону. При этом ледовое покрытие каждый год оказывается разным: и по фактуре, и по естественной кривизне. Но это не мешает развивать скорости под 300 км/ч.
Когда трасса расчищена, на нее выходят геодезисты. Их задача — не только определить точную длину и ширину, но и примерно на середине многокилометровой дорожки разметить 1 км дистанции, на краях которого будут стоять створы хронометража. Этот участок размечается с точностью даже не до сантиметров — до миллиметров, а скорость фиксируется с точностью до тысячных долей секунды. Когда все готово, представитель Российской автомобильной федерации (РАФ), члена Международной автомобильной федерации (FIA), принимает трассу и выписывает официальную лицензию. Все. Теперь обычная льдина превращена в сертифицированный спортивный объект и все достижения на ней будут носить официальный характер.
Правилам FIA для заездов на рекорды скорости уже более 100 лет. И родились они не на пустом месте. К примеру, чтобы исключить влияние ветра и кривизны поверхности на результат, заезды проходят в обе стороны — причем пилот обязан совершить заезд туда и обратно в течение часа. Среднее время, полученное на замерах при прохождении «контрольного» километра в обе стороны и будет результатом заезда.
Организаторы «Дней Скорости на льду Байкала» намеренно не указывают точное место проведения заездов, чтобы исключить большое число зрителей: ведь тормозной путь автомобиля, летящего на скорости под 300 км/ч, приближается к 2 километрам. К заездам допускаются только пилоты-профессионалы или любители, имеющие большой опыт выступлений в официальных соревнованиях, с документально подтвержденным опытом.
Идем на рекорд
Тренировочные дни прошли при идеальных условиях — даже ночью температура не опускалась ниже -15°C. Результаты пробных попыток также обнадеживали. Однако накануне зачетных заездов выпало 30 см снега, а ночью грянул 30-градусный мороз. Пришлось расчищать трассу посредством судов на воздушной подушке и мириться с потерей мощности автомобилей с интеркулерами. Шипованные шины Continental обеспечивали хорошие сцепление даже при повышенном давлении (одна из мер, помогающих заставить машину ехать быстрее), не дубели, но компенсировать ухудшившиеся погодные условия, конечно, не могли. Однако заезды состоялись, а все без исключения попытки установления новых рекордов были признаны успешными. Вот они — предварительные результаты, которые требуют утверждения Российской автомобильной федерацией и Книгой рекордов России:
Мария Леонтьева на карте Sodi RT8 развила среднюю скорость на дистанции в 1 км с хода более 80 км/ч. Максимальная скорость превысила 82 км/ч. Андрей Леонтьев на Subaru WRX STi с газобаллонным оборудованием развил среднюю скорость на дистанции в 1 км с хода более 230 км/ч, максимальная скорость составила 261 км/ч.
Сергей Ларин на болиде Short Cut Classic развил среднюю скорость на дистанции в 1 км с хода более 110 км/ч, максимальная скорость превысила 150 км/ч. Илья Кашин на Jaguar F-Pace развил среднюю скорость на дистанции в 1 км с хода скорость более 200 км/ч, максимальная скорость превысила 220 км/ч.
Максим Леонов на Hyundai i30N развил среднюю скорость на дистанции в 1 км с хода скорость более 220 км/ч, максимальная скорость превысила 230 км/час.
А вот побить прошлогодний рекорд Ильи Кашина в классе автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2,0 л с нагнетателем не удалось: Максим Леонов на серийном Hyundai i30N уступил специально подготовленному гоночному Volkswagen Golf TCR 6 км/ч максимальной скорости. Но это при том, что гоночный Golf в полтора раза легче и на 30 л.с. мощнее i30N! Так что и этот результат можно назвать победой.
Марафонская дистанция
Кульминация фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» — марафонский заезд трех Hyundai i30N для установления нового рекорда России на преодоление дистанции в 1000 км на льду. Предыдущий рекорд — 96,1 км/ч — был установлен на автомобиле Bentley Flying Spur.
Нынешний заезд на 1008 км по ледовой трассе продолжался 9 часов и 1 минуту, финишировать пришлось уже в темноте. В заезде принимали участие 6 пилотов: Мария Мельникова, Максим Леонов, Илья Кашин, Андрей Леонтьев, Сергей Ларин и Михаил Кулешов, сменяя друг друга за рулем машин, уверенно вели свои машины к новому достижению. Предварительный результат — превышена средняя скорость в 110 км/ч! При этом на 8-километровой кольцевой трассе насчитывалось более 20 поворотов, одна прямая длиной 2 км и скоростная дуга той же протяженности.
Тормозной путь
Кроме того, в рамках фестиваля провели эксперимент по замерам тормозного пути на льду. В качестве подопытного выступил Jaguar F-Pace, обутый в шипованные шины Continental. Торможение производилось со скоростей 60, 80, 100 и 200 километров в час. В результате тормозной путь со скорости 60 км/ч составил 61 м, с 80 км/ч — 139 м, со 100 км/час — 199 м, а вот с 200 км/час — целых 578 м!
При этом машина стабильно уходила с трассы на 140 метров в сторону, хотя по условиям эксперимента пилот должен был удерживать руль прямо и не корректировать траекторию, полностью оставляя эту работу электронным системам автомобиля и шинам. И те, и другие показали себя превосходно, отработав программу «спасения жизни» водителя, но цифры говорят сами за себя — езда по скользкому покрытию требует совсем иного «запаса».