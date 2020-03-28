9 новых рекордов скорости — на льду!

Все автомобили были обуты в «единую шину» — шипованные Continental. Ну и немного экзотики: сразу два пилота отважились совершить «рекордные» заезды на открытой технике — без крыши, печки, лобового стекла… Сергей Ларин вывел на старт автомобиль собственной конструкции — Shortcut Classic в стиле культового Lotus 7, а Мария Леонтьева предприняла попытку установить первый в России ледовый рекорд скорости на карте.

Безопасность и точность

Для прокладки скоростной и безопасной трассы требуется ровное ледяное поле длиной не менее 14 и шириной не менее 3 километров. Отыскать такое на заваленной снегом поверхности Малого Моря Байкала в этом году оказалось непросто. Затем последовали промеры льда на всей длине будущей дорожки под контролем сотрудников МЧС. В этом году лед был годен даже для гонок на танках: от 86 до 95 сантиметров толщиной. Для уборки снежных переметов и ледяных наплывов на старых трещинах привлекалась дорожная техника — лед выравнивали фрезой для асфальта. Зона безопасности — по 300 м от ледовой дорожки в каждую сторону. При этом ледовое покрытие каждый год оказывается разным: и по фактуре, и по естественной кривизне. Но это не мешает развивать скорости под 300 км/ч.