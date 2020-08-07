Сможет ли питерская гоночная трасса отобрать Формулу-1 у Сочи?

Автодром «Игора Драйв» появился довольно неожиданно. Бум строительства гоночных трасс пришёлся на 2010–2012 годы. В 2014-м появился «Сочи Автодром», в 2015-м «Крепость Грозная». С тех пор трассы у нас никто не строил. Питерский автодром был заложен в 2017 году, но вплоть до прошлого года о нём почти ничего не было слышно. По сути, даже любители автоспорта обратили внимание на этот проект только после того, как он появился в календаре главной российской мотогоночной серии RSBK. Этап должен был пройти в августе 2019 года, но трассу не успели достроить, так что гонку тихо отменили.
С тех пор многое произошло — автодром заключил контракт на проведение гонки DTM в 2020 году, получил лицензию Grade 2, был включён в календарь чемпионата мира по ралли-кроссу, затем сам же отказался от этого этапа, а весной потерял гонку DTM из-за коронавируса. В итоге первое боевое крещение трасса «Игора Драйв» приняла только сейчас, почти на год позже первоначальных планов.
Изменился и сам автодром. В проекте, нарисованном Германом Тильке (это уже пятый российский автодром, спроектированный знаменитым немецким архитектором), длина кольца составляла 4764 метров. Фактическая же длина той трассы, что мы увидели на этапе РСКГ 25–26 июля, оказалась лишь 4086 метров. Строители столкнулись с типичной для Санкт-Петербурга проблемой: сложными болотистыми грунтами, из-за чего пришлось сократить третий сектор почти на 700 метров.
Сама по себе конфигурация из-за этого, пожалуй, хуже не стала, но уменьшение длины может сказаться на будущем автодрома. К примеру, если взять календарь Формулы-1 за предыдущий сезон, в нём была лишь одна трасса, короче 4300 метров — в Монако. Но «княжеский» этап в чемпионате мира на особом положении, для него специально оговорены исключения в правилах. А все свежепостроенные автодромы, принимавшие гонки Формулы-1 за последние 20 лет, имели протяжённость минимум 5 километров.
Теоретически первоначальную длину можно вернуть — проблемный участок так и не был застроен. Но на это потребуются большие инвестиции, а идти на них владельцы трассы пока явно не собираются. Сейчас они практически дословно повторяют то, что говорили владельцы автодрома Moscow Raceway 5–6 лет назад: «Мы получаем лицензию FIA Grade 1 (её единственное отличие от Grade 2 — право проводить гонки Формулы-1) только для повышения престижа трассы, но земли вокруг автодрома принадлежат нам, и если в Формуле-1 захотят к нам приехать, мы подумаем, что можно сделать».
Не секрет, что московский автодром такая позиция до добра не довела. Единственный сезон, когда Формула-1 действительно может сама предложить провести этап на каком-то автодроме, идёт прямо сейчас, и «спасибо» за это нужно сказать коронавирусу. Уже в следующем году всё вернётся на круги своя: владельцы трасс, мечтающие попасть в календарь Формулы-1, выстроятся в очередь и приготовят миллионы аргументов за свои кандидатуры. И чем меньше твоя трасса соответствует вкусам чемпионата, тем больше у тебя должно быть этих миллионов.
Всё это немного обидно, потому что по очень многим параметрам трасса «Игора Драйв» получилась действительно интересной. Причём говорить тут надо именно о нескольких параметрах, работающих вместе. В России есть и более быстрые автодромы (точнее говоря, только один — в Сочи), и с большим перепадом высот (Казань-ринг, Moscow Raceway), но ни на одном из них эти качества так здорово не сочетались.
Хороша трасса и для зрителей: в последнем повороте велик риск допустить ошибку, после которой соперник почти наверняка попытается атаковать на длинной 800-метровой прямой перед главной трибуной. Причём из-за значительного подъёма машины, выезжая на эту прямую, буквально выныривают откуда-то из-под земли.
Правда, на сегодняшний день трибуны «Игоры Драйв» очень невелики. Широко растиражированная в прессе цифра в 50 тысяч человек существует чисто номинально — такое число зрителей комплекс сможет вместить только на всех своих десяти трассах сразу, если на них одновременно будут проходить соревнования. И с большей части из них увидеть другие трассы будет нельзя. Реальная вместимость основного гоночного кольца — 20 тысяч человек.
Главная конструкция способна вместить всего 5 тысяч человек, а большая часть остальных трибун представляют собой простые земляные насыпи с так называемыми «зонами свободного размещения». Да, как верно отмечают в руководстве автодрома, это достаточно популярный формат просмотра гонок в Европе, но что будет с этими зонами после знаменитых капризов питерской погоды — большой вопрос. В прошедшие выходные дождь тоже был, но земляные трибуны почти не использовались.
Один из самых интересных плюсов автодрома — местоположение. Не секрет, что обширные российские просторы играют злую шутку с российскими же гонщиками и простыми любителями погонять. Автодром Moscow Raceway находится в 77 км от Москвы, а, например, «Смоленское кольцо» — в 100 км от Смоленска. До гоночных трасс в Казани, Грозном или Сочи удобно добираться исключительно местным жителям.
У «Игоры Драйв» расположение очень выгодное — всего 54 км от Санкт-Петербурга по отличному и не слишком загруженному Приозёрскому шоссе. От Москвы, правда, всё равно получается далековато, около 800 км, хоть и по идеальным трассам, но зато впервые у российского автодрома появляются шансы заинтересовать гонщиков из-за рубежа. Финская граница совсем рядом — от Хельсинки до «Игоры» всего 290 км. От Таллина почти столько же, 320 км, 520 от Риги, и даже к Стокгольму автодром ближе, чем к Москве — всего 680 км.
При этом «Игора Драйв» — не просто кольцо, а большой гоночный комплекс, включающий в себя 10 различных трасс. Здесь можно тренироваться или проводить соревнования по дрифту, ралли-кроссу, мотокроссу, триалу, здесь есть большая картинговая трасса и центр контраварийной подготовки. Всё это работает уже сейчас — конечно, с поправками на коронавирус. А рядом, буквально через дорогу — горнолыжный курорт «Игора» с бассейном, пляжем и ледовым дворцом.
Нет особых сомнений в том, что «Игора Драйв» будет популярна у любителей трек-дней и других подобных развлечений — трасса для этого удобна и хороша. Много сделано, чтобы привлечь сюда корпоративных клиентов: тут есть и большой выставочный комплекс с закрытым клубом, и концертные площадки, и возможности для испытаний автомобилей. Вероятно, автодром окажется и в календаре всех мало-мальски значимых российских авто- и мотогоночных серий. Но, несмотря на весь потенциал, чтобы привлечь сюда международные чемпионаты, владельцам «Игоры» придётся очень постараться. Так что пока сочинцы могут спать спокойно.
«Игора Драйв» глазами руководства гоночной серии
Олег Петриков, руководитель российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ «Всё получилось, и я искренне рад, что в календаре СМП РСКГ появилась новая трасса. Теперь у нас в стране три трассы, готовые принимать не только российские, но и европейские гонки: «Сочи Автодром», Moscow Raceway и «Игора Драйв».
Конечно, у этой трассы есть свои отличия — я бы в первую очередь выделил непредсказуемую питерскую погоду! Хорошо помню, что когда сам был гонщиком и выступал на трассе «Невское кольцо»: вроде бы светит солнце, а потом из залива прилетает небольшое облачко, и сразу начинается дождь. И тут то же самое — мы увидели и заезды под проливным дождём в субботу, и по сухому асфальту в воскресенье.
Если говорить в целом, то это великолепный автодром, очень хорошая трасса. И она действительно не похожа на остальные трассы нашей страны. Наши гонщики не привыкли ездить по таким скоростным поворотам, и им приходится учиться, искать новые траектории. Это всегда хорошо».
«Игора Драйв» глазами гонщика
Владимир Шешенин, пилот LADA Sport ROSNEFT категории Туринг-Лайт, победитель первой гонки на трассе «Игора Драйв» «Лично мне кажется, что трасса больше подходит машинам классов Супер-продакшн, Туринг и GT. Здесь нужны быстрые, лёгкие машины, и желательно с аэродинамикой. Для Туринг-лайт она не так интересна, но всё равно это определённо один из лучших автодромов нашей страны.
Ключевую роль здесь играют 90-градусные повороты. Причём трасса широкая, поэтому они очень быстрые. В основном ты тут едешь на четвёртой и пятой передачах — только пару раз включаешь третью, и только в одном месте — вторую. Это очень необычно — кажется, что поворот достаточно острый, но на самом деле асфальт хорошо держит, и скорости в поворотах очень высокие, такого больше нет нигде в стране. И настройки, которые мы здесь применили, с упором на передние колёса, мы никогда прежде не использовали.
Сами по себе перепады высот на пилотаже сказываются не так сильно, но из-за них в некоторых местах повороты совершенно слепые, и если там, например, машут жёлтыми флагами, то совершенно непонятно, что делать и чего ждать. Приходится вытягивать шею, чтобы понять, что там! (смеётся) Честно говоря, отправляясь сюда, зная конфигурацию трассы и учитывая весовой гандикап, который у нас был, я совершенно не рассчитывал на победу. Напротив, был уверен в том, что мы здесь будем аутсайдерами. Но нам удалось найти очень хорошие настройки, и уже на тренировках стало ясно, что дела идут неплохо. Но в целом на этой трассе для наших классов определяющее значение имеет мотор».
«Игора Драйв» глазами спортивного фотографа
Евгений Сафронов, фотограф Формулы-1 «Мне трасса очень понравилась. Самое лучшее место для фотографа — это, конечно, связка последних поворотов с огромным перепадом высот! И общая стилистика и оформление пит-билдинга и пит-лейн. Все эти линии отделки, освещение внутри и общее внимание к мелочам — круто! Отдельное удовольствие — снимать в боксах, где хороший свет и классные отражения.
Если поискать минусы, то их, пожалуй, можно найти на втором секторе, ракурсы там чуть более скучные. Но надо учитывать, что такое впечатление складывается только в сравнении с последними поворотами. В целом же автодром оставляет прекрасное ощущение. Там комфортно и очень приятно визуально, а для нас, фотографов, это самое важное».