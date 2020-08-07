Сможет ли питерская гоночная трасса отобрать Формулу-1 у Сочи?

Нет особых сомнений в том, что «Игора Драйв» будет популярна у любителей трек-дней и других подобных развлечений — трасса для этого удобна и хороша. Много сделано, чтобы привлечь сюда корпоративных клиентов: тут есть и большой выставочный комплекс с закрытым клубом, и концертные площадки, и возможности для испытаний автомобилей. Вероятно, автодром окажется и в календаре всех мало-мальски значимых российских авто- и мотогоночных серий. Но, несмотря на весь потенциал, чтобы привлечь сюда международные чемпионаты, владельцам «Игоры» придётся очень постараться. Так что пока сочинцы могут спать спокойно.

«Игора Драйв» глазами руководства гоночной серии

Олег Петриков, руководитель российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ «Всё получилось, и я искренне рад, что в календаре СМП РСКГ появилась новая трасса. Теперь у нас в стране три трассы, готовые принимать не только российские, но и европейские гонки: «Сочи Автодром», Moscow Raceway и «Игора Драйв».