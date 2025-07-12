Команда Innostage AG Team готова биться за лидерство на самой скользкой трассе

— Сезон только начался, и делать ставку на какого-то одного гонщика слишком рано, — объясняет руководитель команды Дмитрий Дудин — Поэтому в борьбе Егора и Павла в субботу, на наш взгляд, не было ничего страшного. Да, дело дошло до контакта, но обе машины остались целы, к потере позиций этот эпизод не привел — поэтому не было необходимости проводить по этому поводу какое-то специальное совещание. Что касается столкновения в воскресенье, то его причиной была ошибка Егора — он был недостаточно аккуратен на грязной части трассы, где нет возможности тормозить так же эффективно, как на чистом асфальте. Егор признал свою вину, попросил прощения у Павла и команды, сделает выводы на будущее — и поэтому вновь не было причин делать какие-то оргвыводы. Да, мы потеряли ценные очки, но если после одной ошибки начинать внутрикомандные разборки — чемпионат точно не выиграть.

Так или иначе, накануне этапа в Нижнем Новгороде, который пройдет в эти выходные, Innostage AG Team занимает второе место в командном зачете. В личном лучшим из пилотов коллектива является Егор Санин — гонщик из Ульяновска сейчас на 3-й позиции с отставанием от лидера в 14 очков. И поскольку за один этап пилот теоретически может набрать целых 67 баллов, впадать в панику, мягко говоря, рано. Лучше следить за выступлениями «нашей» команды с помощью прямых трансляций (смотреть можно вот здесь: в субботу — в 11:25, в воскресенье — в 15:40) или приехать непосредственно на трассу (вот здесь есть вся нужная болельщикам информация).

Ваш инструктор не одобрит: шинное казино под Питером

В книжках для начинающих водителей обязательно будет написано, что все четыре шины автомобиля должны быть одинаковыми. И тех, кто склонен слушаться инструкций, могла бы сильно удивить прогулка по стартовой прямой автодрома «Игора Драйв» перед субботней гонкой. Сразу нескольким машинам механики на переднюю ось поставили слики, а на заднюю — дождевые покрышки.

Причиной была подсыхающая после дождя трасса. Гонщики ставили вперед слики в расчете на то, что идеальная траектория быстро станет сухой — и тогда со сликами на передней оси машина будет разгоняться гораздо быстрее, чем на дождевых шинах. А пока трасса оставалась мокрой, поставленные на заднюю ось покрышки с протектором должны были страховать пилотов при прохождении поворотов. Но это решение могло бы не сработать, если бы трасса сохла медленнее, чем ожидалось, или если бы возобновился дождь. Поэтому часть гонщиков предпочла выехать на старт на четырех дождевых покрышках.