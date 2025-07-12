«Мотор» в гонках: стартуем в Нижнем!Команда Innostage AG Team готова биться за лидерство на самой скользкой трассе
Не гонки, а американские горки! На сегодняшний день самые быстрые логотипы «Мотора» — на бортах машин команды Innostage AG Team, которая выступает в топовом классе русских гонок. Она ударно провела открытие сезона, став лидером чемпионата России. А на следующем этапе два ее гонщика дважды столкнулись друг с другом. Восстановить гармонию команда попытаемся в эти выходные на трассе в Нижнем Новгороде. Где однажды пилот «нашей» команды прорвался на подиум после старта с 28-й позиции!
Хуже не бывает. Это выражение само собой пришло в голову, когда во втором повороте трассы «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом Егор Санин и Павел Кальманович — два гонщика команды Innostage AG Team — столкнулись друг с другом и вылетели в гравий. И дело не только в том, что товарищам по команде, мягко говоря, не рекомендуется выносить друг друга с трассы. Егор и Павел в этот момент находились на второй и третьей позициях — и финиш в первой тройке гарантировал бы «нашей» команде сохранение лидерства в чемпионате России. На деле же Санин сошел, Кальманович откатился на последнее место — и в результате поволжскому коллективу пришлось покинуть первую строчку турнирной таблицы…
Особо примечательной эту ситуацию сделал тот факт, что по ходу второго, петербургского этапа чемпионата России в топовом классе SMP TCR Russia два гонщика команды Innostage AG Team столкнулись уже во второй раз. Днем раньше, в первой гонке уикенда, Егор и Павел уже потолкались бортами своих Audi RS3 и Hyundai i30 N — но тогда это не помешало пилотам закончить заезд на неплохих 4-м и 5-м местах. А самое интересное —даже после воскресного столкновения в боксах команды не наблюдалось заламывания рук, разговоров на повышенных тонах и других проявлений эмоций.
— Сезон только начался, и делать ставку на какого-то одного гонщика слишком рано, — объясняет руководитель команды Дмитрий Дудин — Поэтому в борьбе Егора и Павла в субботу, на наш взгляд, не было ничего страшного. Да, дело дошло до контакта, но обе машины остались целы, к потере позиций этот эпизод не привел — поэтому не было необходимости проводить по этому поводу какое-то специальное совещание. Что касается столкновения в воскресенье, то его причиной была ошибка Егора — он был недостаточно аккуратен на грязной части трассы, где нет возможности тормозить так же эффективно, как на чистом асфальте. Егор признал свою вину, попросил прощения у Павла и команды, сделает выводы на будущее — и поэтому вновь не было причин делать какие-то оргвыводы. Да, мы потеряли ценные очки, но если после одной ошибки начинать внутрикомандные разборки — чемпионат точно не выиграть.
Так или иначе, накануне этапа в Нижнем Новгороде, который пройдет в эти выходные, Innostage AG Team занимает второе место в командном зачете. В личном лучшим из пилотов коллектива является Егор Санин — гонщик из Ульяновска сейчас на 3-й позиции с отставанием от лидера в 14 очков. И поскольку за один этап пилот теоретически может набрать целых 67 баллов, впадать в панику, мягко говоря, рано. Лучше следить за выступлениями «нашей» команды с помощью прямых трансляций (смотреть можно вот здесь: в субботу — в 11:25, в воскресенье — в 15:40) или приехать непосредственно на трассу (вот здесь есть вся нужная болельщикам информация).
Ваш инструктор не одобрит: шинное казино под Питером
В книжках для начинающих водителей обязательно будет написано, что все четыре шины автомобиля должны быть одинаковыми. И тех, кто склонен слушаться инструкций, могла бы сильно удивить прогулка по стартовой прямой автодрома «Игора Драйв» перед субботней гонкой. Сразу нескольким машинам механики на переднюю ось поставили слики, а на заднюю — дождевые покрышки.
Причиной была подсыхающая после дождя трасса. Гонщики ставили вперед слики в расчете на то, что идеальная траектория быстро станет сухой — и тогда со сликами на передней оси машина будет разгоняться гораздо быстрее, чем на дождевых шинах. А пока трасса оставалась мокрой, поставленные на заднюю ось покрышки с протектором должны были страховать пилотов при прохождении поворотов. Но это решение могло бы не сработать, если бы трасса сохла медленнее, чем ожидалось, или если бы возобновился дождь. Поэтому часть гонщиков предпочла выехать на старт на четырех дождевых покрышках.
Все три пилота Innostage AG Team предпочли вариант со сликами спереди — и не прогадали. В итоге это решение оказалось выигрышным: лучший из гонщиков, стартовавших на четырех дождевых шинах, финишировал только на 6 месте. Но так как этого нельзя было гарантировать перед стартом, возникает вопрос — почему же команда не разделила тактику? Некоторые из конкурентов одному из гонщиков поставили вперед слики, другому — дождевые шины. Набрали меньше очков, чем могли бы в идеальном для себя варианте — но и застраховались от ситуации, когда проваливаются все пилоты разом. Почему же «наш» коллектив поступил по-другому?
— Само собой, мысль разделить тактику была, — рассказывает Дмитрий Дудин — Но, во-первых, асфальт на «Игоре Драйв» известен тем, что он очень быстро сохнет. Во-вторых, все три наших гонщика, проехав по паре кругов по пути на стартовую решетку, единогласно и очень уверенно сказали, что слики смогут заработать на полную очень быстро, уже на втором-третьем круге. И когда несколько пилотов настолько сильно сходятся во мнениях, к ним нельзя не прислушаться.
На берегах Волги и Оки надо много пить
«Жаркая была гонка» — говорят и пилоты, и зрители после понравившейся им гонки. Заезды на трассе «Нижегородское кольцо» не раз и не два становились жаркими во всех смыслах слова. С чем это связано, рассказывает Егор Санин.
— Год за годом складывается так, что именно нижегородский этап становится самым жарким в чемпионате. С температурой воздуха под 30 градусов, а часто и выше. Плюс трасса — самая извилистая в календаре чемпионата, и прямых тут мало, а ведь именно на прямых машина «продувается», и температура в салоне чуть падает. Так что, если кто-то рассказывает, как он в салоне чуть ли не сознание терял от духоты — это наверняка о гонках в Нижнем.
Поскольку трасса медленная и извилистая, многие говорят, что тут тяжело обгонять. Но мы как-то на практике доказали обратное. Однажды в силу разных причин мне пришлось начинать гонку с 28-го места — но я пробился в лидирующую группу, недолго даже на первом месте ехал, а в итоге финишировал на подиуме. Это было что-то шедевральное и вдохновившее всю команду: мы рассчитывали на прорыв, но так высоко забраться, честно говоря, не ожидали.
Правда, тогда я гонял в другом классе — там и машины поуже, и у пилотов разброс по скорости гораздо больше. Все таки SMP TCR Russia — топовая категория, где ездят только профессионалы. Поэтому в прошлом году мы не стали ставить себя в ситуацию, когда требовалось часто обгонять. Я выиграл в Нижнем квалификацию, а за ней и первую гонку. Почему бы не повторить в эти выходные?
Напомним, что третий этап чемпионата России в самом престижном классе SMP TCR Russia пройдет на трассе «Нижегородское кольцо» 12 и 13 июля. У приехавших на автодром зрителей будет возможность не только увидеть гонщиков Innostage AG Team на трассе, но и пообщаться с ними, подойдя на минимальное расстояние к гоночным машинам — во время ежедневной прогулки по пит-лейну в середине дня.
Также болельщики могут попасть с экскурсией в боксы команд, погонять на гоночных симуляторах или прокатиться пассажиром на суперкаре прямо по треку. Подробную информацию для зрителей уик-энда можно найти вот здесь. Прямые трансляции гонок с участием Innostage AG Team (в субботу — в 11:25, в воскресенье — в 15:40) можно смотреть вот здесь.