Получится ли у нашей команды удержать нежданное лидерство?

Motor.ru в русских гонках: впереди сражение под ПитеромПолучится ли у нашей команды удержать нежданное лидерство?
— Я мучался с осколком в глазу, а команда обзванивала разборки, — вспоминает Егор Санин, лидер чемпионата России, прошлогодние события на трассе «Игора Драйв». Тогда по ходу тренировок на скорости около 240 км/ч в лобовое стекло Audi RS3, на которой выступает Егор, прилетела деталь от ехавшей впереди машины.
— Мелкий осколок стекла попал в глаз, и всю ночь я мучился из-за него — к счастью, в итоге он просто выпал, — продолжает Егор — Проблемой было и то, что к этому моменту на машине уже стояло запасное лобовое стекло, а еще одного запасного у нас не было. И пока я мучался с осколком, команда обзванивала разборки в поисках стекла... Но в итоге всё закончилось хорошо: я тогда обе гонки закончил в первой тройке.
В целом же от трассы под Санкт-Петербургом позитивные впечатления остаются даже у тех, чей результат оказывается ниже ожидаемого. Быстрые повороты, «натянутые» на рельеф с перепадом высот в 20 метров, обеспечивают гонщикам совершенно особенные ощущения. По паддоку ходит шутка о паре пилотов, которых видели улыбающимися лишь однажды — после того как они первый раз проехали третий сектор «Игоры Драйв» (где как раз находятся наиболее впечатляющие повороты).
Зрители смогут оценить автодром уже в эти выходные — в ходе двух гонок с участием Innostage AG Team. Первая гонка пройдет в субботу в 15:30, вторая — в воскресенье в 12:00 (за прямыми трансляциями можно следить вот здесь). А в ожидании гонок на «Игоре Драйв» уместно будет вспомнить, как наша команда смогла выйти в лидеры сезона по ходу первого гоночного уик-энда, прошедшего в мае в Подмосковье.
Не хотел на старт, а в итоге победил!
Если ставить во главу угла число набранных очков, то главный герой открытия сезона для Innostage AG Team — упомянутый выше Егор Санин. Два призовых финиша плюс лидерство в общем зачете... Казалось бы, все очевидно — и именно подвиги гонщика из Ульяновска должны вызывать у поволжского коллектива максимум позитивных эмоций. Но на деле самым эмоциональным моментом стала победа Павла Кальмановича во второй гонке.
Эта вторая гонка — заезд своеобразный. В каком-то смысле он проводится «в пользу бедных». Или в пользу зрителей. Дело в том, что самый быстрый гонщик уик-энда — тот, кто выигрывал квалификацию — во второй гонке стартует с 10-й позиции. А с первого места уходит в бой, наоборот, пилот, показавший 10-е время.
Сделано это ради борьбы на трассе. Плюс у тех, кто по скорости отстает от лидеров, есть шанс не слишком сильно отстать по очкам (впрочем, по итогам второй гонки начисляется меньше зачетных баллов, чем по итогам первой, с «нормальным» порядком старта).
Кальманович как раз должен был стартовать с поула во второй гонке — но настолько не верил в возможность успеха, что предлагал чуть ли не отказаться от старта. Дело в том, что тольяттинец выступает на немолодом Hyundai i30 N — а расклад сил на открытии сезона был явно не в пользу корейских хэтчбеков. Не стоит при этом думать, что i30 N в силу своего возраста стала ломучей или сильно уступает из-за устаревшей конструкции. Важную роль играет схема выравнивания сил.
Европейские эксперты время от времени предписывают всем «пользователям» той или иной гоночной модели поменять тот или иной параметр: «придушить» или «распустить» мотор, увеличить или уменьшить дорожный просвет, взять на борт или сбросить порцию балласта. И этим указаниям следуют участники соревнований на машинах TCR по всему миру. Главная задача — не допустить доминирования одной модели.
Но также эта мера используется как мотивация почаще обновлять технику. Для новых моделей условия делают привлекательнее, а для немолодых — наоборот. К примеру, в пелетоне чемпионата России в межсезонье появилось сразу несколько экземпляров нового поколения гоночного хэтчбека Leon Cupra. И эти машины, по решению экспертов, должны выходить на старт с массой на 40 кг меньше, чем у i30 N.
На более извилистой трассе — к примеру, в Нижнем Новгороде — даже такая разница в весе не является приговором. А вот на Moscow Raceway, где есть прямая длиной под километр, казалось, что конкуренты на Леонах быстро «съедят» Кальмановича. Ведь в конце этой прямой разница в скорости между i30 N и Леоном составляла больше 5 км/ч — что, по гоночным меркам, немало.
Однако на первых кругах гонки соперники не на шутку зарубились друг с другом, дали возможность Павлу оторваться — и до финиша ликвидировать этот отрыв не успели. И команда Innostage AG Team записала на свой счет первую в сезоне победу.
Неаккуратность на 700 тысяч
Однако во второй гонке был зафиксирован и первый в сезоне сход. Причем сход в результате столкновения гонщиков Innostage AG Team между собой! «Закусившиеся» друг с другом соперники сманеврировали так, что ехавшим следом Егору Санину и Рустаму Фатхутдинову было некуда деваться. Audi Егора этот контакт выдержала — а вот на Leon Cupra Рустама вырвало крепление рулевой тяги к поворотному кулаку.
К сожалению, на этом список повреждений не закончился — над его пополнением поработали... маршалы, эвакуировавшие машину из зоны безопасности. Поднимая автомобиль манипулятором, они не учли распределение веса, и Cupra в какой-то момент оперлась чуть ли не всем весом на передний сплиттер. Который при этом сломался — плюс треснул бампер, небольшие повреждения получили крылья.
Теоретически трещину в бампере можно заклеить с помощью специальной смолы. Но в этой зоне деталь потеряет изначально заложенную гибкость — и очень скоро образуется новая, еще более длинная трещина. Если и после этого предпочесть ремонт бампера его замене, со временем вес использованной смолы сделает деталь не чугунной, но весьма тяжелой. Попытки получить от автодрома компенсацию за повреждение машины — дело неблагодарное. При подаче заявки на участие в соревнованиях команда подписывает документ, который, по сути, является отказом от любых претензий. Поэтому компенсации выплачиваются только в исключительных случаях — и самым упрямым командам.
Причем речь идет отнюдь не о копеечных суммах. Устранение повреждений рулевой тяги обошлось Innostage AG Team меньше чем в 100 000 рублей. А неаккуратность маршалов довела смету на ремонт почти до миллиона — ведь бампер и сплиттер стоят примерно по 350 000 рублей каждый.
История команды — история дружбы
Начиная сотрудничество с Innostage AG Team, мы уже рассказывали читателям о том, чем «наша» команда не похожа на другие — к примеру, только она не пользуется поддержкой крупных нефтяных компаний. Но это далеко не единственное отличие. К примеру, среди других коллективов чемпионата России нет таких, которыми управляли бы друзья с детства.
«Павел Кальманович в нашей команде — гораздо больше, чем пилот, — рассказывает руководитель команды Дмитрий Дудин — По большому счету, он руководит всем комплексом работ с гоночными автомобилями. Павел стоял у самых истоков команды и посоветовал ее основателям пригласить меня. Посоветовал — потому что хорошо меня знал: мы с детства лучшие друзья и остаемся ими до сих пор. А еще один наш общий очень близкий друг Иван Карпов работает в команде одним из ведущих инженеров.
С Иваном мы учились в одном классе, а с Павлом познакомились в секции по картингу, куда пришли в один день — и как-то с первого же подружились. С тех пор у нас была масса забавных историй. К примеру, когда нам было лет по 17, мы зимой подрабатывали на выборах: днем собирали подписи, а вечером срывали листовки конкурентов и клеили свои. В этом нам очень помогла ванина семейная «четверка», которая работала на газе и у которой полный бак обходился всего в 300 рублей. Как сейчас помню: когда мы получили деньги, то заправили машину, купили по хачапури и ночью поехали на местный ледовый картодром, где по очереди гоняли на время...
У Павла карьера гонщика не прерывалась и продолжается до сегодняшнего дня — а я в какой-то момент перестал выступать, пошел учиться в институт. Но Павел постоянно накидывал мне варианты возвращения в автоспорт, и в какой-то момент гонки снова стали для меня главным занятием в жизни».
Гонки под Петербургом — уже в эти выходные
Напомним, что второй этап чемпионата России в самом престижном классе SMP TCR Russia пройдет на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом 21 и 22 июня. У приехавших на автодром зрителей будет возможность не только увидеть гонщиков Innostage AG Team на трассе, но и пообщаться с ними, подойдя на минимальное расстояние к гоночным машинам — во время ежедневной прогулки по пит-лейну в середине дня.
Также болельщики могут попасть с экскурсией в боксы команд, погонять на гоночных симуляторах или прокатиться пассажиром на суперкаре непосредственно по треку. Подробную информацию для зрителей уик-энда можно найти вот здесь.