Получится ли у нашей команды удержать нежданное лидерство?

К сожалению, на этом список повреждений не закончился — над его пополнением поработали... маршалы, эвакуировавшие машину из зоны безопасности. Поднимая автомобиль манипулятором, они не учли распределение веса, и Cupra в какой-то момент оперлась чуть ли не всем весом на передний сплиттер. Который при этом сломался — плюс треснул бампер, небольшие повреждения получили крылья.

Теоретически трещину в бампере можно заклеить с помощью специальной смолы. Но в этой зоне деталь потеряет изначально заложенную гибкость — и очень скоро образуется новая, еще более длинная трещина. Если и после этого предпочесть ремонт бампера его замене, со временем вес использованной смолы сделает деталь не чугунной, но весьма тяжелой. Попытки получить от автодрома компенсацию за повреждение машины — дело неблагодарное. При подаче заявки на участие в соревнованиях команда подписывает документ, который, по сути, является отказом от любых претензий. Поэтому компенсации выплачиваются только в исключительных случаях — и самым упрямым командам.

Причем речь идет отнюдь не о копеечных суммах. Устранение повреждений рулевой тяги обошлось Innostage AG Team меньше чем в 100 000 рублей. А неаккуратность маршалов довела смету на ремонт почти до миллиона — ведь бампер и сплиттер стоят примерно по 350 000 рублей каждый.

История команды — история дружбы

Начиная сотрудничество с Innostage AG Team, мы уже рассказывали читателям о том, чем «наша» команда не похожа на другие — к примеру, только она не пользуется поддержкой крупных нефтяных компаний. Но это далеко не единственное отличие. К примеру, среди других коллективов чемпионата России нет таких, которыми управляли бы друзья с детства.

«Павел Кальманович в нашей команде — гораздо больше, чем пилот, — рассказывает руководитель команды Дмитрий Дудин — По большому счету, он руководит всем комплексом работ с гоночными автомобилями. Павел стоял у самых истоков команды и посоветовал ее основателям пригласить меня. Посоветовал — потому что хорошо меня знал: мы с детства лучшие друзья и остаемся ими до сих пор. А еще один наш общий очень близкий друг Иван Карпов работает в команде одним из ведущих инженеров.