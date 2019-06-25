Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019

Старые японские автомобили, которые не хочется называть «рисовозками»

Как вы думаете, что общего у легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» и фестиваля Japdays, который проходит в Подмосковье, и всего во второй раз? И в Ле-Мане, и в деревне Орлово можно ходить по парковкам, будто по музею — встреча с редкими, экзотическими и старинными автомобилями обеспечена. Впрочем, мы отважились заглянуть дальше парковки и собрали для вас галерею самых интересных машин в стиле JDM — таких, на которых и в Токио припарковаться не стыдно. На фестиваль японской автомобильной культуры приехало более 1500 экипажей, так что мы предлагаем лишь краткую выжимку.