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12:33

Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019

Старые японские автомобили, которые не хочется называть «рисовозками»

Как вы думаете, что общего у легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» и фестиваля Japdays, который проходит в Подмосковье, и всего во второй раз? И в Ле-Мане, и в деревне Орлово можно ходить по парковкам, будто по музею — встреча с редкими, экзотическими и старинными автомобилями обеспечена. Впрочем, мы отважились заглянуть дальше парковки и собрали для вас галерею самых интересных машин в стиле JDM — таких, на которых и в Токио припарковаться не стыдно. На фестиваль японской автомобильной культуры приехало более 1500 экипажей, так что мы предлагаем лишь краткую выжимку.

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