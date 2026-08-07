Jetour создал рамный пикап, который приедет в Россию

Motor назвал 10 особенностей нового пикапа Jetour F700. Марка Jetour, принадлежащая концерну Chery, вывела на китайский рынок «заряженный» рамный пикап F700. Этот пятиметровый гигант с внешностью в стиле Toyota Land Cruiser и силовой установкой мощностью в 904 л.с. уже начал поступать в дилерские центры. Внешность F700 выполнена в брутальном угловатом стиле, который перекликается с его «старшим братом» — внедорожником Jetour G700, который может передвигаться не только по земле, но и по воде. Машина в рамках серого ввоза или официального импорта обязательно появится в России, поэтому читайте о ней подробно в фоторепортаже журнала Motor.