Репортаж
Опубликовано 07 августа 2026, 05:30

Jetour создал рамный пикап, который приедет в Россию

Motor назвал 10 особенностей нового пикапа Jetour F700. Марка Jetour, принадлежащая концерну Chery, вывела на китайский рынок «заряженный» рамный пикап F700. Этот пятиметровый гигант с внешностью в стиле Toyota Land Cruiser и силовой установкой мощностью в 904 л.с. уже начал поступать в дилерские центры. Внешность F700 выполнена в брутальном угловатом стиле, который перекликается с его «старшим братом» — внедорожником Jetour G700, который может передвигаться не только по земле, но и по воде. Машина в рамках серого ввоза или официального импорта обязательно появится в России, поэтому читайте о ней подробно в фоторепортаже журнала Motor.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Габариты новинки впечатляют: длина составляет 5495 мм, ширина — 2050 мм, а высота — 1985 мм. Это делает его заметно крупнее традиционных пикапов. Колесная база -- 3350 мм. Цена на старте — от 364 900 юаней (4,2 млн рублей по текущему курсу).

© Jetour

Автор:Михаил Лобачёв
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#Chery
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