«К финишу у меня не осталось сил. Бог даровал мне эту гонку»

Команда McLaren, хотя и считалась лидером, подошла к сезону с новой, еще «сырой» машиной MP4/6, оснащенной мощным, но капризным 12-цилиндровым двигателем Honda. Напарник Сенны, Герхард Бергер, стартовал с четвертой позиции, обеспечивая командный тыл.

Главной угрозой «Макларену» называли Williams-Renault. Британская команда, где в роли главного конструктора начал трудиться Эдриан Ньюи, представила революционный FW14 с активной подвеской и полуавтоматической коробкой передач. Найджел Мэнселл на прогрессивном Williams-Renault начал методично отыгрывать по секунде за круг. К 42-му кругу разрыв сократился до трех секунд.