Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:20

Редкие автомобили на улицах ночной Москвы

Посмотрите, какие машины можно встретить в столице, если оказаться в нужном месте в нужное время

Ежегодная гонка «Ночная Москва», проходящая уже в 9-й раз, собрала около 30 экипажей, которые приехали посостязаться во внимательности и знании столичных улиц. На вечерний старт к гостинице Украина вышли Lincoln Continental Mark II 1956 года, Mercedes-Benz 230 SL, Porsche 911 SC Targa, Mercedes-Benz 190 DC 1964 года выпуска, отечественная классика ГАЗ-21 «Волга», ЗАЗ-965 «Запорожец», Москвич 408 и другие классические модели. Основное внимание зрителей привлек Bugatti Type 57 1937 года, — раритет, встречающийся скорее в тиши автомобильных музеев мирового значения. Маршрут «Ночной Москвы», организованной по правилам ралли третьей категории, прошёл по знаковым местам-символам архитектуры 1970-х годов. Непростая легенда включала фотоориентиры с кадрами, сделанными несколько десятков лет назад, которые нужно было опознать в реалиях сегодняшней Москвы.