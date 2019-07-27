Редкие автомобили на улицах ночной Москвы

Посмотрите, какие машины можно встретить в столице, если оказаться в нужном месте в нужное время

Ежегодная гонка «Ночная Москва», проходящая уже в 9-й раз, собрала около 30 экипажей, которые приехали посостязаться во внимательности и знании столичных улиц. На вечерний старт к гостинице Украина вышли Lincoln Continental Mark II 1956 года, Mercedes-Benz 230 SL, Porsche 911 SC Targa, Mercedes-Benz 190 DC 1964 года выпуска, отечественная классика ГАЗ-21 «Волга», ЗАЗ-965 «Запорожец», Москвич 408 и другие классические модели. Основное внимание зрителей привлек Bugatti Type 57 1937 года, — раритет, встречающийся скорее в тиши автомобильных музеев мирового значения. Маршрут «Ночной Москвы», организованной по правилам ралли третьей категории, прошёл по знаковым местам-символам архитектуры 1970-х годов. Непростая легенда включала фотоориентиры с кадрами, сделанными несколько десятков лет назад, которые нужно было опознать в реалиях сегодняшней Москвы.