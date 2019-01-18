Горячие Лады на льду

Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях и рождественская Гонка чемпионов

В российском автоспорте есть добрая традиция: в середине января, когда все только отходят от посленовогоднего коматоза, лучшие гонщики собираются на вазовском полигоне в Сосновке — на рождественскую Гонку чемпионов. В этом году состоялась уже двадцать вторая гонка, и на этот раз зрители увидели много новых лиц — например, первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, экс-пилота американской серии IndyCar Михаила Алешина или чемпиона Европы по ралли Алексея Лукьянюка. А еще вазовцы объявили свою спортивную программу на сезон-2019, и показали собравшимся журналистам новую гоночную технику.