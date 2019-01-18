Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:30

Горячие Лады на льду

Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях и рождественская Гонка чемпионов

В российском автоспорте есть добрая традиция: в середине января, когда все только отходят от посленовогоднего коматоза, лучшие гонщики собираются на вазовском полигоне в Сосновке — на рождественскую Гонку чемпионов. В этом году состоялась уже двадцать вторая гонка, и на этот раз зрители увидели много новых лиц — например, первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, экс-пилота американской серии IndyCar Михаила Алешина или чемпиона Европы по ралли Алексея Лукьянюка. А еще вазовцы объявили свою спортивную программу на сезон-2019, и показали собравшимся журналистам новую гоночную технику.

Загрузка...
Загрузка...