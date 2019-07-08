Засадить любой внедорожник? Спроси их как!

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Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019

Внедорожный фестиваль «Ладога Трофи-2019» финишировал в Санкт-Петербурге. Более пяти тысяч человек в 16 зачетных категориях соревновались в преодолении экстремального бездорожья — эффектному погружению своих машин в грязь и эффективному их извлечению оттуда. В течение восьми дней экипажам пришлось преодолеть 1400 километров, 330 из них — по непроходимому бездорожью вокруг Ладожского озера. Участников встретили петли по крутым склонам со слабым грунтом на заброшенном Путилковском карьере, затем глухие болота и гати дремучего Вепсского леса. После этого экстремалов ждали лесовозные колеи и заболоченные спецучастки. На четвертый день лагерь переехал в Карелию, где экипажи отправились на приступ каменистых гребней Химатсо, а следующие дни провели, штурмуя отрезок Умасойя, маневрируя между огромными валунами и опасными бродами «Роки лейк, пытаясь за 24 часа пройти три разнообразных спецучастка под названием «Челлендж». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Александра Петухова.