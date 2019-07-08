Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:12

Засадить любой внедорожник? Спроси их как!

Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019

Внедорожный фестиваль «Ладога Трофи-2019» финишировал в Санкт-Петербурге. Более пяти тысяч человек в 16 зачетных категориях соревновались в преодолении экстремального бездорожья — эффектному погружению своих машин в грязь и эффективному их извлечению оттуда. В течение восьми дней экипажам пришлось преодолеть 1400 километров, 330 из них — по непроходимому бездорожью вокруг Ладожского озера. Участников встретили петли по крутым склонам со слабым грунтом на заброшенном Путилковском карьере, затем глухие болота и гати дремучего Вепсского леса. После этого экстремалов ждали лесовозные колеи и заболоченные спецучастки. На четвертый день лагерь переехал в Карелию, где экипажи отправились на приступ каменистых гребней Химатсо, а следующие дни провели, штурмуя отрезок Умасойя, маневрируя между огромными валунами и опасными бродами «Роки лейк, пытаясь за 24 часа пройти три разнообразных спецучастка под названием «Челлендж». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Александра Петухова.

Загрузка...
Загрузка...