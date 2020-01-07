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14:13

Рождественский пробег на автомобилях Lamborghini

Aventador SVJ, Huracan Evo и Urus отправляются в заповедные уголки Италии

Путешествие на автомобилях Lamborghini? Зимой и в горы? С остановками в тех местах, которые известны особенно бережным отношением к окружающей среде? Кто-то сочтет это циничной шуткой, а кто-то откровенным издевательством. Но времена меняются, с ними меняются идеи и принципы, которые люди считают важными. Меняются и автомобили — иногда для того чтобы стать лучше, а иногда — чтобы просто выжить. Автомобильное производство с нулевым выбросом углекислого газа и зимнее путешествие на суперкаре: добро пожаловать в реальность XXI века.

Редакция «Мотора»