Рождественский пробег на автомобилях Lamborghini

Aventador SVJ, Huracan Evo и Urus отправляются в заповедные уголки Италии

Путешествие на автомобилях Lamborghini? Зимой и в горы? С остановками в тех местах, которые известны особенно бережным отношением к окружающей среде? Кто-то сочтет это циничной шуткой, а кто-то откровенным издевательством. Но времена меняются, с ними меняются идеи и принципы, которые люди считают важными. Меняются и автомобили — иногда для того чтобы стать лучше, а иногда — чтобы просто выжить. Автомобильное производство с нулевым выбросом углекислого газа и зимнее путешествие на суперкаре: добро пожаловать в реальность XXI века.