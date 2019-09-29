Lamborghini провела собственный конкурс элегантности

Посмотрите на выдающиеся итальянские раритеты

А вы знали, что у Lamborghini есть свой конкурс элегантности? Может и без блэкджека, зато с автомобильным вояжем, в котором принимают участие все прибывшие классики. Двухсоткилометровый маршрут начался в Венеции и финишировал в Портопикколо близ Триеста. Название Lamborghini & Design, как мы предполагаем, связано с тем, что в жюри наравне с разного рода автомобильными экспертами немало деятелей искусства. Да и тему выбрали довольно возвышенную: в этом году конкурс был посвящен памяти знаменитой Гаэ Ауленти (1927–2012), великого итальянского архитектора, которая получила всемирное признание, представляя итальянский дизайн и архитектуру по всему миру. Конкурс Lamborghini & Design прошел всего во второй раз, но и само историческое подразделение Lamborghini Polo Storico было создано лишь в 2015 году. Зато теперь, как мы видим, раритеты в надежных руках.