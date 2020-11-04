Посмотрите на пробег экзотических автомобилей по улицам Москвы

Редкие и необычные машины-участники ралли янгтаймеров «Большая прогулка»

В Москве состоялось янгтаймер-ралли «Большая прогулка» — возможно, последний крупный автомобильный выезд в этом сезоне. Понятие «янгтаймер» (young timer) в последние годы выходит за пределы своего канонического значения. По аналогии с олдтаймерами, автомобилями старше 50 лет, янгтаймерами называли машины, достигшие 30-летнего возраста. Однако в современной автомобильной культуре распространилось явление, когда та или иная модель может стать «молодой классикой» не по «выслуге лет», а раньше. И в автоклубе «Ветерок», автомобили которого составили основу пробега, строгость возрастных ограничений отступает перед значимостью самих автомобилей. Например, так нередко происходит с моделями Mercedes-Benz и Jaguar, а также с люксовыми марками. Поэтому не стоит удивляться присутствию Lotus и Maserati из двухтысячных или Кадиллака из девяностых. А уж права легендарной Хонды NSX едва ли кто-то поставит под сомнение... Предлагаем полюбоваться на редкие и экзотические машины на улицах Москвы в нашей галерее.