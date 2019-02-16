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22:21

Ледовое побоище

Трансляция ЗИМKHANA 2019 — уникальная дрифт-битва Жигулей в Красноярске

© из открытых источников
17 февраля в Красноярске пройдет масштабный ледовый дрифт ЗИМKHANA 2019 – десятки классических Жигулей сразятся на копии легендарной японской трассы Ebisu. Среди участников не только 24 лучших российских пилота Winter Drift Battle, но и иностранные гости из Formula Drift и D1 GP. Среди судей – заслуженные Аркадий Цареградцев и Никита Шиков. Так что запасайтесь попкорном и смотрите самую эпичную зимнюю битву прямо на Моторе. В конце концов, до старта сезона Формулы-1 ждать еще целый месяц.
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