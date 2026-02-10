Легендарная Jawa вернулась. Как выглядят мотоциклы, которые будут продавать в РФ

Первый мотоцикл Jawa нового поколения сертифицирован в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) получили несколько модификаций семейства Jawa CL. Полвека назад чешские «Явы» были предметом мечты и одним из символов эпохи для советских мужчин. Сегодня это не те мотоциклы из прошлого. Бренд, возрожден индийской компанией Mahindra, предлагает технически современные модели, разработанные при участии европейских инженеров. Их дизайн отсылает к классике, но сердцем стали новые двигатели, а производство находится в Индии. Смотрите и читайте про модели современной Jawa в фоторепортаже журнала Motor.