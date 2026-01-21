Репортаж
Опубликовано 21 января 2026, 14:52

Лучшие тюнинг-киты для внедорожника Tank 300

Motor представил 13 модификаций тюнингованных внедорожников Tank 300. В Китае автомобильная культура и тюнинговые компании активно освоили популярный внедорожник Tank 300. В КНР можно приобрести на «трехсотку» обвес в стиле Mercedes-Benz Geländewagen или Jeep Wrangler. Выбор вариантов для кастомизации Tank 300 — уже более нескольких десятков боди-китов, а их стоимость составляет $ 7−20 тыс. за комплект. Наиболее яркие из них Motor собрал в фотогалерее.
В области функционального тюнинга производитель номер один — ателье Topfire, которое делает обвесы и детали шасси. А также упражняется в возвышенном слоге. Как вам, например, такое описание набора деталей на сайте: «Некогда сидеть на месте — мы пишем поэмы в самых отдалённых уголках планеты»

#Tank
#300
#Тюнинг