Лучшие тюнинг-киты для внедорожника Tank 300

Motor представил 13 модификаций тюнингованных внедорожников Tank 300. В Китае автомобильная культура и тюнинговые компании активно освоили популярный внедорожник Tank 300. В КНР можно приобрести на «трехсотку» обвес в стиле Mercedes-Benz Geländewagen или Jeep Wrangler. Выбор вариантов для кастомизации Tank 300 — уже более нескольких десятков боди-китов, а их стоимость составляет $ 7−20 тыс. за комплект. Наиболее яркие из них Motor собрал в фотогалерее.