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11:10

«Ралли МАДИ» 2019: самые демократичные гонки

Как и на чём раллисты-любители боролись за победу в «Ралли МАДИ» 2019

7 декабря в Москве и Подмосковье уже в двадцатый раз состоялось любительское «Ралли МАДИ», которое проводится без перерыва с 2000 года. Юбилейные соревнования оказались крайне представительными: в них участвовали не только завсегдатаи любительских ралли, но и представители почти всех дисциплин автоспорта — как ветеран кольцевых гонок Алексей Васильев, молодые кольцевики Всеволод Гаген и Виталий Ларионов, раллисты Владимир Кабанов и Сергей Сударев, рейдовики Константин Жильцов и Алексей Кузьмич... Кстати, среди них было немало выпускников автодорожного института и даже студентов. Крайне демократичные правила позволяли вывести на старт почти любой автомобиль — от стареньких «Запорожцев» и «Москвичей» до раллийной Subaru c каркасом! А организаторы ралли постарались угодить всем, составив разнообразный маршрут — как со штурманскими головоломками, так и с навороченными спринтами, требующими недюжинного водительского мастерства. Редакция «Мотора» представляет вам подборку фотографий с этого ралли.

Василий Костин