Мастера пикапа

Как проходило самое крупное непрофессиональное ралли — гонки на VW Amarok по Африке

Недавно в Южной Африке состоялся финал самого крупного непрофессионального ралли в мире — Spirit of Amarok. Прибывшие в ЮАР со всего света любители оффроуда ежегодно соревнуются в необычных командных испытаниях на бездорожье и не только. Например, есть задание на управление пикапом с завязанными глазами, да еще и задним ходом, по подсказкам напарника. Впрочем, это еще полдела — российским экипажам пришлось осваивать Volkswagen Amarok с правым рулем. В этот раз он хотя бы был не с «механикой»...