Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:30

Мастера пикапа

Как проходило самое крупное непрофессиональное ралли — гонки на VW Amarok по Африке

Недавно в Южной Африке состоялся финал самого крупного непрофессионального ралли в мире — Spirit of Amarok. Прибывшие в ЮАР со всего света любители оффроуда ежегодно соревнуются в необычных командных испытаниях на бездорожье и не только. Например, есть задание на управление пикапом с завязанными глазами, да еще и задним ходом, по подсказкам напарника. Впрочем, это еще полдела — российским экипажам пришлось осваивать Volkswagen Amarok с правым рулем. В этот раз он хотя бы был не с «механикой»...

Загрузка...
Загрузка...