Золото, чайник и 24-дюймовые колеса: все, что надо знать о внедорожном «Майбахе»

«Майбах», который не боится съехать с асфальта

Золото, чайник и 24-дюймовые колеса: все, что надо знать о внедорожном «Майбахе»

В этом году нас ждет настоящий шквал роскошных внедорожников. В конце года дебютирует Rolls-Royce Cullinan, но за несколько месяцев до его премьеры свое видение автомобиля повышенной проходимости для сильных и богатых показал Mercedes-Maybach. Прототип получил название Vision Ultimate Luxury и располагает таким оснащением, которое трудно было себе представить, тем более в автомобиле. У нас уже есть все подробности о концепт-кроссовере-седане.
Иллюстрации: Mercedes-Maybach
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