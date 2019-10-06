Классические Mercedes-Benz в Москве

Российский клуб владельцев Mercedes-Benz закрывает сезон

Mercedes-Benz Classic Club Russia — вполне официальная организация, которая входит в реестр клубов штутгартской марки во многих странах мира. Старинных и редких Mercedes-Benz в России, пожалуй, больше, чем олдтаймеров любых других иностранных марок. Автомобили, собравшиеся на последний в этом сезоне выезд — немногочисленная и в общем-то случайная выборка их тех сокровищ, которыми располагают российские коллекционеры. Тем не менее, посмотреть есть на что. В последние годы в Россию пришла мода на янгтаймеры. Этим словом называется нестрогая категория (чаще всего подразумеваются автомобили возрастом 30–50 лет) моделей, которые едва вошли в статус классических. И Мерседесы часто становятся классикой в сравнительно юном возрасте. Это подтверждает, например, огромный спрос на культовые «сто сороковые». Какие еще модели приехали на встречу? Смотрите в нашей галерее.