Mercedes-Benz перезагрузился в Китае: удлиненные GLC и CLA, Maybach и S-Class

Motor назвал четыре главных новинки Mercedes-Benz. Mercedes-Benz привёз в Пекин сразу четыре премьеры и чёткий месседж: Китай для него — главный рынок. Среди новинок электрический GLC L с третьим рядом сидений и подвеской от S-Class, удлинённый CLA 260L с расходом тока 11 кВт·ч на сотню, обновлённые S-Class и Maybach S-Class с V12 и нейросетью от Университета Цинхуа. Добавьте сюда программу Tomorrow XX с 40 видами вторичных материалов и обещание выпустить к 2027 году 20 локализованных моделей. Пекинский стенд Mercedes-Benz, — в фоторепортаже журнала Motor.