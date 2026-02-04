Mercedes-Benz S-Class: самая большая перезагрузка флагмана

Mercedes-Benz представил новый S-Class, у которого более половины деталей новые. В Германии представлен новый Mercedes-Benz S-Class. Это самое масштабное обновление в истории модели в рамках одного поколения: более 50% компонентов (около 2700 деталей) были изменены. Основные новшества — цифровая экосистема MB. OS, расширенные системы помощи водителю и повышенный уровень комфорта.