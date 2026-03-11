Опубликовано 11 марта 2026, 17:52
Mercedes-Benz скрестил лимузин и минивэнИзучаем, возможно, самый люксовый серийный минивэн в мире
Mercedes-Benz показал минивэн VLE с зарядкой быстрее, чем у смартфона. Mercedes-Benz официально представил VLE — первую модель, построенную на новой модульной платформе. В компании его называют не иначе, как электрический «гранд-лимузин». Минивэн VLE предлагает места для восьми человек, запас хода более 700 км и технологию MB. OS, которая превращает салон в кинозал, офис или лаунж-зону. Подробности, – в фоторепортаже журнала Motor.
