Mercedes-Benz скрестил лимузин и минивэн

Изучаем, возможно, самый люксовый серийный минивэн в мире

Mercedes-Benz показал минивэн VLE с зарядкой быстрее, чем у смартфона. Mercedes-Benz официально представил VLE — первую модель, построенную на новой модульной платформе. В компании его называют не иначе, как электрический «гранд-лимузин». Минивэн VLE предлагает места для восьми человек, запас хода более 700 км и технологию MB. OS, которая превращает салон в кинозал, офис или лаунж-зону. Подробности, – в фоторепортаже журнала Motor.