Место, где рождается бензин

Мы посмотрели, как выглядит современное производство топлива

Качество топлива в России не всегда идеально. И хотя вероятность заправиться сомнительным бензином где-нибудь в Москве крайне мала, это не означает, что на какой-нибудь небольшой АЗС вам в бак не зальют низкосортный коктейль с кучей присадок. Что до крупных сетей, то они дорожат репутацией и поэтому внедряют новые программы контроля качества топлива, которые отслеживают всю цепочку его движения — от скважины до бака автомобиля. Чтобы узнать, как это работает, и работает ли вообще, мы поехали на Рязанский НПЗ — предприятие, которое обеспечивает топливом порядка четверти автомобилей столицы, а ещё заправляет авиакеросином половину самолётов в Шереметьево. Наконец, именно здесь производят крутейший бензин с октановым числом 100 и самый экологичный «Евро 6».