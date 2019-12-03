Тестируем зимние шины в гонках

И когда BD попросту кончился, многие пилоты перешли на шину Nokian Hakkapeliitta 8, которую представили в 2013-м. В том же году в скандинавских странах появилось правило, согласно которому количество шипов на погонный метр протектора не должно превышать 50 штук. То есть в шине 205/55 R16 с длиной протектора около двух метров их может быть не больше 98, но в восьмую Хакку этой размерности финны запихнули аж 190 шипов! Каким образом?

Даешь больше шипов!

Компания Nokian была первой, кто воспользовался хитрой лазейкой в правилах. Оказывается, если в регламентированном натурном испытании износ дорожного полотна данной шиной оказался в допустимых пределах, то… шипов может быть сколько угодно. Кстати, с 2016 года в России тоже действует подобное ограничение по ошиповке, только количество шипов на погонный метр не должно превышать 60 штук. Есть и похожее послабление. Если производитель предоставил в органы сертификации доказательства умеренного износа дорожного полотна, то шину выпускают на рынок.