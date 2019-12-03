Тестируем зимние шины в гонках

Быстро — значит безопасно
«Зачем мне читать про какие-то непонятные покатушки по замерзшему озеру?» — спросит рядовой автолюбитель. Ну во-первых, никогда не поздно приобщиться к сравнительно доступному зимнему любительскому автоспорту и через удовольствие отточить свои навыки управления автомобилем.
Во-вторых, даже если вращение руля не вызывает у вас ничего, кроме скуки, то любительские гонки на гражданском шипе иной раз лучше всяких тестов показывают, какая шина по-настоящему быстра.
А скорость на трассе означает хорошее сцепление, по крайней мере, в условиях льда и снега. Иными словами, хотите себе лучшую шипованную шину — можно смело брать то, на чем ездят в спринтах и дрифте.
Его величество BD
Пилоты-любители со стажем отлично помнят легендарный Continental ContiIceContact первого поколения с так называемым шипом Brilliant Plus, в простонародье BD, в форме острой косточки. Эта шина появилась в 2010 году, и когда ее шип вылезал из своего гнезда после прикатки, об него можно было порезаться.
Много лет такому «Контику» или просто «Бэ-Дэ» не было равных на ледовых трассах, но в 2013-м фирма Continental перешла на более скромный шип HD. Идея была в том, чтобы снизить шум, уменьшить износ дорожного полотна и сделать шину чуть легче, однако сцепные свойства на льду, увы пострадали. Поэтому спортсмены-любители еще три-четыре года жили на складских остатках того самого Контика BD.
В 2017-м я и сам откатал сезон в спринтах на BD. Тогда наша с товарищем скромная восьмиклапанная Калина с блокировкой даже позволила завоевать третье место в серии Max Power Ice.
И когда BD попросту кончился, многие пилоты перешли на шину Nokian Hakkapeliitta 8, которую представили в 2013-м. В том же году в скандинавских странах появилось правило, согласно которому количество шипов на погонный метр протектора не должно превышать 50 штук. То есть в шине 205/55 R16 с длиной протектора около двух метров их может быть не больше 98, но в восьмую Хакку этой размерности финны запихнули аж 190 шипов! Каким образом?
Даешь больше шипов!
Компания Nokian была первой, кто воспользовался хитрой лазейкой в правилах. Оказывается, если в регламентированном натурном испытании износ дорожного полотна данной шиной оказался в допустимых пределах, то… шипов может быть сколько угодно. Кстати, с 2016 года в России тоже действует подобное ограничение по ошиповке, только количество шипов на погонный метр не должно превышать 60 штук. Есть и похожее послабление. Если производитель предоставил в органы сертификации доказательства умеренного износа дорожного полотна, то шину выпускают на рынок.
Сначала у представителей индустрии возникли сомнения в добросовестности шинников Nokian, ведь процедура теста на износ дорожного полотна была разработана финнами и проводится единственной в мире сертифицированной для этого финской лабораторией Test World.
Однако в дальнейшем этой лазейкой воспользовались компании Hankook и Continental. Например, в 16-дюймовых шинах IceContact 2 (из названия убрали приставку «Conti»), которые пришли на рынок и на арену любительских гонок в 2015-м, тоже 190 шипов. Чтобы пройти тест на износ дорожного полотна, несмотря на большое количество шипов, производители идут на различные хитрости. Например, шипы делают короче и легче, а посадочное место, в котором находится основание шипа — мягче, чтобы твердосплавная головка как бы чуть пряталась внутрь на асфальте.
Восьмая Хакка особенно полюбилась дрифтерам. Причем они переворачивают ее «елочкой» наорборот, чтобы сделать разгон эффективнее, ведь гражданские шины изначально разрабатывают под максимально эффективное торможение. Даже когда вышла хитрая Хакка 9 с двумя разными типами шипов (тоже 190 штук на 16 дюймов), любители раздать угла остались верны восьмому поколению. Мы, кстати, попробовали «девятку» на зимних спринтах, но остались не слишком довольны жидковатым держаком и быстрой потерей шипов.
А у нас Фиеста!
Перед прошлым сезоном мы с товарищем сменили Калину на трехдверный хэтчбек Ford Fiesta 2008 года. Летом Fiesta радовала бодрым 100-сильным мотором 1.6 и классным шасси с очень приятным усилием на руле и игривой заносчивостью под сброс газа. Мы поставили блокировку дифференциала, сделали мощную защиту днища и подумали: «Ну, вот она, гроза спринтов!». Но капитально ошиблись.
На снежно-ледовом покрытии Fiesta неожиданно превратилась в неуправляемую телегу. Если Калина при сбросе газа и уж тем более при нажатии на тормоз моментально ставилась поперек дороги и ныряла в поворот, то Fiesta упрямо ехала плугом. Заставить ее повернуть в среднескоростной поворот или шпильку можно было разве что контрсмещением или дернув «ручник».
Чего мы только не делали в надежде, что Fiesta станет более юркой. Снимали передний стабилизатор, настраивали отрицательное схождение на задней оси, перекачивали задние шины, но в итоге пришлось смириться с этой туповатой управляемостью.
Michelin атакует!
Первый этап популярного зимнего чемпионата RHHCC мы откровенно провалили. И к упрямой неповорачивающей машине не привыкли, и к выбору шин подошли спустя рукава. Спереди поставили IceContact 2 с небольшим пробегом, а сзади — старый BD. Так что после этого провала, посыпая голову пеплом, мы купили два новых «баллона» Pirelli Ice Zero, которые с уходом BD заслуженно стали одними из самых быстрых зимних шин, и комплект того самого Мишлена X-Ice North 4 или коротко XIN4.
Из-за невероятного количества шипов новенький XIN4 уже успел наделать шуму как на шинном рынке в целом, так и в гоночном сообществе. Представляете, в 16-дюймовую шину французы умудрились напихать аж 250 «гвоздей»! Да, маленьких, да, обычной круглой формы, но очень острых и целых двести пятьдесят. Но одно дело изучать результаты посторонних тестов, а другое дело — проверить скорость Мишлена самостоятельно.
Кстати, обычно те шины, которые используются в соревнованиях, не ездят по дорогам общего пользования. Чтобы не затупился шип, «боевой» комплект видит только снег и лед и ставится на машину непосредственно перед заездом, а для перегона используются любые другие колеса. Проблема Мишлена в том, что у XIN4 нет самой ходовой и удобной для любительского спорта 14-дюймовой размерности, поэтому приходится использовать шины 185/65 R15.
Замеряем время
Итак, замерзшее озеро и ледовая трасса длинной 2,3 км, давление во всех шинах — 2,5 атмосферы.
На передней оси — Контик 2 с небольшим пробегом, сзади — новые Pirelli Ice Zero. В такой конфигурации Fiesta по-прежнему не хочет поворачивать, на ускорении получается слишком много пробуксовки, и уверенности в машине совсем не чувствуется. Лучшее время круга — 2 минуты и 35,3 секунды. Меняем местами Continental с Pirelli, и тут же отмечаем более уверенный «держак» на «морде». Выход из поворотов стал эффективнее и удобнее — гораздо меньше приходится играть газом в поисках зацепа. Поведение Фиесты стало более предсказуемым. Время — 2:32,6. Почти на три секунды быстрее.
А теперь момент истины. Ставим Michelin, и Fiesta будто переобувается в тренировочный полуторамиллиметровый шип. Держак ощутимо улучшился, газ теперь можно не отпускать в принципе, а если передок уезжает наружу в повороте, то достаточно просто выкрутить руль до упора внутрь и добавить тяги. Машина тут же вернется на правильную траекторию. А главное, что XIN4 придал управляемости столь необходимую уверенность. Время — 2:28,7. Еще на четыре секунды быстрее. Ставлю на то, что разница с полноценным комплектом из новых Ice Zero вышла бы две-три секунды. Значит ставка на большое количество шипов работает!
Неудивительно, что многие пилоты-любители сразу же перешли на XIN4, причем на втором этапе зимнего RHHCC на нем были почти все лидеры, а в сильнейшем чемпионате по дрифту в Красноярске из-за Мишлена вообще началась закулисная война. Еще перед началом сезона 2018/2019 многие пилоты закупились шинами XIN4 и начали готовить свою «Классику» под колесо диаметром 15 дюймов. Как вдруг для отечественных автомобилей, которых на красноярском Красном кольцо подавляющее большинство, его внезапно запретили.
Якобы из-за того, что для «пятнашек» необходима доработка кузова (между прочим, довольно примитивная) и они сильнее изнашивают покрытие трека. А по факту из-за лобби иркутских пилотов и в частности многократного чемпиона Евгения Лосева, который банально недоволен внешним видом «Классики» на 15-дюймовых шинах.
Многие дрифтеры просили отменить запрет, но тщетно. Ведь благодаря неплохой выносливости Мишлена, ездить на нем на круг выходит не только быстрее, но еще и выгоднее, чем на 14-дюймовой Хакке, которая быстро остается без шипов и требует замены. Вот и у нас по итогам тестов и одного боевого этапа на шинах XIN4 обломило всего несколько шипов. Правда, на ведущей оси резина вокруг шипов оказалась словно погрызена льдом, а сам шип из-за тяговой нагрузки встал немного под наклоном.
Кто быстрее?
Сейчас, скорее всего, никто. Даже новейший Continental IceContact 3, у которого 190 шипов в 16-дюймовой шине, в независимых тестах оказался очень близок к Мишлену, но так его и не превзошел.
Позади и Hakkapeliitta 9. Другая интересная и потенциально быстрая новинка — это Pirelli Ice Zero 2, но она начинается только с 16 дюймов (190 шипов), а значит обходит любительские соревнования стороной.
Поэтому пока на льду правит балом Michelin, хотя всего несколько лет назад модель X-Ice North 3 была очень далека от лидеров. А там, глядишь Хакка 10 нас как следует удивит.
И все же шинная индустрия с опаской смотрит на подобные «гипершиповки» и на тот самый обходной тест на износ дорожного полотна. Есть определенная вероятность, что правила ошиповки станут строже, и тогда Michelin и все остальные шинники начнут все сначала, а пилотам-любителям придется снова перейти на складские остатки.
Ну а если вы присматриваете хорошие шипованные шины прямо сейчас, то X-Ice North 4 видится мне очень хорошим вариантом, особенно, если учесть, что в больших размерностях он на 25% дешевле Контика и Хакки.