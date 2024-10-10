Завершен сезон Кубка Москвы по историческому ралли

Третий этап: Ралли Музея Гаража особого назначения

В этом году в столице прошел первый в истории сезон Кубка Москвы по историческому ралли. Он состоял из трех этапов. Экипажи должны были выполнять задания по ориентированию на местности, соблюдая все правила дорожного движения, а маршрут прокладывался по самым красивым местам города. Соорганизаторами раундов являлись крупнейшие технические и транспортные музеи столицы. Третий, например, прошел при поддержке Музея Гаража особого назначения ФСО России и собрал около ста автомобилей. Самые яркие из них — в нашей фотогалерее.