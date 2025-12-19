Репортаж
Опубликовано 19 декабря 2025, 16:36

Московское автошоу 2025: главное

Что показали на автосалоне, который возвращает в регион автомобильные выставки
В последние годы автомобильная жизнь в России перешла в формат фестивалей — больших и малых, глобальных и субкультурных. При этом Московский международный автомобильный салон в последний раз провели в 2018 году, а профессиональные отраслевые выставки не очень интересны широкой публике. И вот появилось Московское автошоу, которое обещает стать ежегодным. Как оно прошло?
Новый автосалон в 2025 году? А вы видели, что происходит с рынком? И кто поедет в КВЦ Патриот, ведь это далеко! Организаторы Московского автошоу слышали эти вопросы сотни раз за три месяца подготовки. Но ответ могла дать только сама выставка. Коротко он звучит так: 60 тысяч посетителей. Столько человек за три дня приехали в КВЦ Патриот на Московское автошоу и выставки, которые проходили вместе с ним: Мотозима, Поехали, Вездеходер… По одному билету зрители могли посетить все экспозиции.

© Autoshow.moscow

Автор:Редакция «Мотора»