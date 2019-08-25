Музейная автоклассика в центре Москвы

В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть

В Москве открылся автомобильный музей, претендующий на статус самого большого в России. Он расположен на территории объединенного творческого пространства «Кристалл»: на 3000 квадратных метрах разместились свыше 70 классических машин. Самые старые модели, представленные в коллекции, были выпущены в 1912 году. Это американский Studebaker EMF-30 и немецкий Benz 8/20 Sport — гоночный автомобиль, способный разгоняться до невероятных в то время 62 километров в час. Мы посмотрели, какие еще интересные экспонаты можно увидеть в музее, и собрали их все в одну галерею.