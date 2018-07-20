Подводим итоги выступления «Народного пилота» после трех этапов РСКГ

«Народный пилот»: на пути к подиуму
Подводим итоги выступления «Народного пилота» после трех этапов РСКГ

Алексей Носаченко
20 июля

Три этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) позади, и мы можем подвести промежуточные итоги выступления победителя пятого сезона «Народного пилота» Дениса Мавланова. Денис выступает в классе «Национальный» за команду «Академия ралли». Сейчас в его активе 36 очков и 10 место в общем зачете. Впереди еще четыре этапа, каждый из которых может приблизить гонщика если не к победе, то уж точно к подиуму. По крайней мере, Денис это доказал во время второй гонки третьего этапа в Нижнем Новгороде.

Мы уже писали о дебюте Дениса в СМП РСКГ — сразу после победы в «Народном пилоте» 19-летний гонщик принял участие в двух гонках первого этапа чемпионата на автодроме в Грозном. В первой, «обзорной» гонке Денис финишировал 12-м. Во второй гонщик рассчитывал бороться за подиум, но из-за слишком агрессивной тактики столкнулся с машиной другого пилота — Романа Агошкова из AKHMAT Racing Team, в результате чего смог опять же финишировать только во второй десятке. По итогам двух гонок Денис занял 11 строчку в личном зачете класса «Национальный».

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Второй этап, который прошел на автодроме «Смоленское кольцо», был еще более драматичным. Показав третий результат во время тренировки, Денис не смог сохраниться хорошую скорость и квалификацию завершил на 12 позиции. Первая гонка для «Народного пилота» закончилась после двух кругов. Из-за аварии и сломанной подвески Денису пришлось выбыть из борьбы. Второй заезд также закончился неудачей: на втором круге боевой Volkswagen Polo получил серьезные повреждения, и команда приняла решение досрочно завершить гонку.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Однако третий этап на «Нижегородском кольце» стал для Дениса триумфальным. Финишировав в первой гонке лишь девятым, «Народный пилот» смог собраться и приехать вторым в следующем заезде. По словам гонщика, ему удалось сохранить машину на первых трех кругах, набрать скорость и даже воспользоваться ошибкой другого пилота, чтобы отвоевать еще одно место.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

На последних кругах гонки он потерял одну позицию, но до финиша смог вернуть ее. По итогам этапа «Народный пилот» заработал 28 очков, став пятым в общем зачете и поднялся на 10 место по итогам трех этапов.

Впереди четвертый этап. Он пройдет на автодроме «Казань Ринг» с 21 по 22 июля. Денис уверен, что ему удастся повторить успех предыдущего этапа и будет бороться за место на подиуме. Возможно, в первой гонке будет тяжело, но полученный опыт и идеально настроенный автомобиль позволяют надеяться на хорошую скорость, меньшее количество ошибок и достойный результат. \m

Иллюстрации: Академия ралли
Теги:
Народный пилот
РЕКОМЕНДУЕМ
Селектор

Советские пикапы

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Селектор

Культовые японские моторы

Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для свапа

Селектор

Как автоконцерны тестируют секретные новинки

Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой

Репортаж

Audi Q8

Первое свидание с новой Audi Q8 в китайской «кремниевой долине»

Селектор

Лучшие двигатели в мире

Победители конкурса «Международный двигатель года»