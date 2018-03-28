В погоню за ветром

Электроника тоже новая

Инженеры AMG говорят, что основательно переработали все алгоритмы управляющей электроники, которых теперь может быть аж шесть штук: Slippery (для плохих погодных условий), Comfort, Sport, Sport+, Race и Individual. Эти режимы влияют на отклик двигателя, остроту рулевого управления, жесткость подвески и скорость срабатывания заднего активного дифференциала. Любой из выбранных режимов может быть дополнен одним из четырех новых атрибутов AMG Dynamics – Basic, Advanced, Pro и Master. Эти атрибуты влияют на степень вмешательства электроники в процесс управления автомобилем и отодвигают порог срабатывания системы стабилизации.