В погоню за ветром

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Mercedes-Benz обновил самый быстрый C-класс
Компания Mercedes-Benz официально представила обновленное семейство «заряженного» C-класса – в Нью-Йорке показали седан, универсал, купе и кабриолет AMG C 63. Машины сохранили мотор 4.0-битуро, но теперь оснащаются новым 9-ступенчатым автоматом, получили обновленную внешность и салон, и модернизированную техническую начинку. Мы выбрали самое главное, что нужно знать про самый быстрый C-класс прямо сейчас.
Иллюстрации: Daimler
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