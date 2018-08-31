Видео: Внедорожный Logan

Создать с прицелом на Россию автомобиль, который выбирают прежде всего за внешность, а не набор сугубо прагматичных качеств, пока не решался никто. Тем интереснее было посмотреть на новый купе-кроссовер Renault Arkana вживую и представить, как он будет выглядеть на наших улицах уже в начале 2019 года. Впрочем, Arkana дело не ограничилось — смотрите наше видео с Московского автосалона про две горячих новинки Renault.