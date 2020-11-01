Nissan Qashqai и X-Trail отправляются в горы российского юга

Красоты Кавказа в фоторепортаже Павла Ткачука

Горы российского юга? Это всегда красиво, особенно осенью. Компания Nissan пригласила нас в пробег, чтобы оценить обновления кроссоверов Qashqai и X-Trail. Изменения в обеих моделях не так велики, чтобы затевать отдельный тест-драйв — скорее это микрокорректировки на американский манер, к новому «модельному году». И мы предложили фотографу Павлу Ткачуку посмотреть на маршрут в его обычной манере — через объектив фотокамеры. В этой галерее — кадры, которые он нам привез. А заодно несколько комментариев о машинах.