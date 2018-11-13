Не мертвый сезон

Главные новинки мотосалона в Милане, который оказался интереснее Парижского автосалона

Прошлую неделю весь мотоциклетный мир следил за выставкой EICMA в Милане. Для нас, автомобильных журналистов, это поразительно: мотоциклетные фирмы привезли свыше двадцати серьезных новинок — и это всего через два месяца после другого крупного мотосалона в Кёльне! Мы в «Моторе» подумали и собрали для вас самые важные. Они не оставят равнодушными никого: вальяжные «туристы», безумные супербайки, хипстерские нео-классики, хулиганские нейкеды... И еще несколько аппаратов, которые мы даже не знаем как назвать.