Новые рамные внедорожники для России: что покажут на автосалоне в Пекине

Многие из этих машин ужу скоро появятся на нашем рынке

Motor назвал шестнадцать главных новинок мотор-шоу в Пекине. В Пекине стартует крупнейший международный автосалон года. Китайские марки доминируют как по числу новинок, так и по технической смелости: Chery возрождает имя британского Freelander уже под своим брендом, Haval выставит № 1 своей линейки SUV — кроссовер H10. Geely покажет серийную версию внедорожника-амфибии, а Jetour и Hongqi выводят на рынок сверхмощные рамные гибриды, которые точно приедут в РФ. Европейцы не отстают: Mercedes-Benz привезет электрический C-Class, BMW — удлиненный iX3 для Китая, а Audi впервые покажет кроссовер без классических колец. Подробнее о главных премьерах — в фоторепортаже журнала Motor.