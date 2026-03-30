Новый Финик: Infiniti представила QX65

«Кепка» возвращается

Журнал Motor назвал 5 отличий нового кроссовера Infiniti QX65. На рубеже веков рынок роскошных паркетников активно расширялся, так как буквально всем хотелось бросить вызов удачному BMW X5. Марка Infiniti тогда решила создать нечто большее: чтобы покупатели получили смесь паркетника и спорткара. Итогом этих изысканий стала модель FX, за характерный силуэт прозванная «кепкой». Сейчас дела у японцев идут неважно, а потому новейший QX65 попробует повторить успех предшественника.