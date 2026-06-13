Новый «кузибен»: Audi отстояла для Q7 моторы V6 и V8

Журнал Motor перечислил особенности Audi Q7 третьего поколения. Марка Audi переживает кризис самоидентификации. После откровенного провала электрической программы компании требуется восстановить реноме производителя ярких топливных машин: с выверенным дизайном, качественными материалами отделки и многоцилиндровыми двигателями внутреннего сгорания. Именно поэтому Audi Q7 нового, третьего поколения, объединил все перечисленные качества.