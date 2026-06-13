Репортаж
Опубликовано 13 июня 2026, 04:42

Новый «кузибен»: Audi отстояла для Q7 моторы V6 и V8

Журнал Motor перечислил особенности Audi Q7 третьего поколения. Марка Audi переживает кризис самоидентификации. После откровенного провала электрической программы компании требуется восстановить реноме производителя ярких топливных машин: с выверенным дизайном, качественными материалами отделки и многоцилиндровыми двигателями внутреннего сгорания. Именно поэтому Audi Q7 нового, третьего поколения, объединил все перечисленные качества.
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В России Audi Q7 часто называют «кузибен», притом делая ударение на букву «е». Для справки, по-немецки Q7 читается как «ку зибн».

© Audi

Автор:Алексей Кованов
Теги:
#Audi
#Q7
#Новинки
  1. Motor.ru/
  2. Репортаж/
  3. Новый «кузибен»: Audi отстояла для Q7 моторы V6 и V8