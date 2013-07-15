Все, что нужно знать о новой Skoda Octavia RS

Сильнее, легче, крупнееВсе, что нужно знать о новой Skoda Octavia RS
Десятого июля в Великобритании, на ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, компания Skoda представила «заряженные» версии лифтбека и универсала Skoda Octavia RS нового поколения. «Мотор» побывал на презентации и даже прохватил на новом «хот-хэтче» по Гудвудскому холму.
Десятого июля в Великобритании, на ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, компания Skoda представила «заряженные» версии лифтбека и универсала Skoda Octavia RS нового поколения. «Мотор» побывал на презентации и даже прохватил на новом «хот-хэтче» по Гудвудскому холму.
Начнем с техники?
Как и прежде, Octavia RS во многом унифицирована с VW Golf GTI. У нее та же модульная платформа MQB и тот же мотор: двухлитровый с турбонаддувом, развивающий 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. По сравнению с двигателем предыдущей «эр-эски», новый агрегат на 20 лошадиных сил мощнее и – что важнее – его крутящий момент вырос на 70 Нм! Спасибо комбинированному впрыску и фазовращателям на впуске и выпуске.
Новая Octavia RS на 88 длиннее предшественницы и на 45 миллиметров шире. Колесная база выросла на 102 миллиметра. Стандартная размерность колес -- 225/45 R17, максимальная -- 225/40 R19.
Коробки – шестиступенчатые: механическая или «робот» DSG с двумя сцеплениями, а в базовое оснащение Octavia RS входит электронная имитация блокировки межколесного дифференциала XDS, такая же, как на Golf GTI. В поворотах она притормаживает внутреннее, разгруженное колесо, помогая направить дополнительный крутящий момент на внешнее, а также создает вращающий момент, «заталкивающий» машину внутрь.
Skoda Octavia RS было продано с 2000 года. При этом предыдущая "эр-эска" разошлась тиражом в 90 тысяч.
Система стабилизации, как и на GTI, полностью не отключается, однако теперь у нее есть режим Sport, в котором электроника допускает легкую пробуксовку ведущих колес и вмешивается в управление чуть позже, чем на обычной машине.
По традиции, будет у Octavia RS и дизельная версия: с двухлитровым мотором мощностью 184 лошадиные силы (380 Нм) – такой же устанавливается на «подогретый» Golf GTD. Кроме того, «эр-эска» традиционно будет доступна в двух видах кузова: пятидверный лифтбек и универсал.
Что с динамикой?
Новая Octavia RS, несмотря на увеличившиеся габариты (только колесная база у лифтбека выросла на 102 миллиметра, по сравнению с предшественником), быстрее. Бензиновая версия с механической трансмиссией разгоняется с места до ста километров в час за 6,8 секунды, а с «роботом» – за 6,9 секунды. Дизельная выполняет то же упражнение за 8,1 и 8,2 секунды соответственно.
Подросла и максимальная скорость: 248 км/ч у бензиновой машины (универсал будет чуть медленнее – 244 км/ч), и 232 км/ч у дизельной.
Колесные диски были разработаны специально для Octavia RS. Задние фонари имеют светодиодные секторы, а патрубки глушителя (их два, на каждом углу) имеют стильную форму -- у Golf GTI, например, обычные круглые трубы. Причем, очень скромного сечения.
Спойлер - не только украшение: разработчики говорят, что он увеличивает прижимную силу на высоких скоростях. Насколько - пока не говорят.
Чем еще, кроме моторов, RS отличается от обычной Octavia?
Конечно, внешностью. У «эр-эски» новые, более агрессивные бамперы, другие пороги. Есть небольшой спойлер на крышке багажника (у лифтбэка) или на кромке пятой двери (у универсала), а патрубки глушителя имеют внушительные размеры и сложную форму.
Еще одна отличительная черта Octavia RS – красная полоска в нижней части заднего бампера.
Красные полоски на заднем бампере есть и у лифтбека, и у универсала. Интересное решение, однако лучше всего такая отделка смотрится на белой или серой машине.
Плюс несколько уникальных, доступных только для версии RS, вариантов окраски кузова (например, глубокий синий, зеленый и стильный серый), а также четыре дизайна колесных дисков, разработанных специально для «заряженного» семейства. Сами диски могут быть размерности от 17 до 19 дюймов.
В салоне – трехспицевый руль, логотипы RS на сиденьях, ковриках и порогах, а также новые спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Причем они войдут в базовое оснащение всех «эр-эсок»: доплатить придется лишь за полностью кожаную отделку вместо комбинированной кожано-тканевой.
Сиденья - удобные и цепкие. Причем интегрированный подголовник будет у всех Skoda Octavia RS.
Отличий от обычной "Октавии" в версии RS не очень много: шильдики RS на сиденьях, селекторе трансмиссии и руле, да алюминиевые педали с резиновыми вставками.
На центральном тоннеле появилась кнопка выбора движения (на некоторых версиях она называется «Mode», а на некоторых – «RS»): с ее помощью водитель может выбрать из четырех базовых алгоритмов работы систем и электроники автомобиля: «Нормальный», «Спортивный», «Эко» и «Индивидуальный», в котором настройки можно конфигурировать на свой вкус.
Отличий непосредственно по шасси немного: Octavia RS, получила заднюю многорычажку и МакФерсон спереди, как на топовых модификациях «гражданской» модели, однако спортивная подвеска жестче и на 15 миллиметров ниже, чем на обычных «Октавиях». Кроме того, «хот-хэтч» оснащается более мощными тормозами с суппортами, выкрашенными в красный цвет.
Ну и как едет новая Skoda Octavia RS?
Первые ощущения – а нам удалось проехать лишь десяток-другой километров по окрестностям Гудвуда – неплохо. 220-сильная бензиновая версия разгоняется напористо и под глухой рокот, издаваемый звуковым симпозером, который транслирует в салон пульсации воздуха на впуске. Жаль, правда, что звук получился не слишком благородным, однако его громкость можно уменьшить – выключив режим «Спорт» в настройках.
Универсал по ездовым настройкам мало чем отличается от лифтбека. Лишние килограммы никак не сказываются на его динамике, а чуть изменившаяся развесовка практически не влияет на баланс.
У мотора, как и на VW Golf GTI, ощущается легкая турбояма: после нажатия на акселератор мотор отзывается с легкой запинкой. Однако при активной езде она почти не ощущается. «Механика» четкая, с хорошей избирательностью привода и информативной педалью сцепления, а робот – традиционно хорош в «Спорте» и слегка медлителен в «Драйве».
Крупные неровности – вроде утопленных люков и кочек – подвеска отрабатывает плотно и собранно, а вот на малом ходу она кажется чересчур тряской. Ей не хватает лоска при проезде мелких трещин, стыков и при езде по шершавому асфальту, что не очень хорошо для автомобиля с этаким спортивно-семейным имиджем.
Беда Skoda Octavia RS в том, что она отлично выглядит, но почти не "звучит": это в салоне "гоночную" атмосферу водителю создает симпозер, а снаружи -- ничего особенного.
Goodwood Circuit построен в 1948 году. Длина - 2,4 мили. Принимает соревнования BTCC, Британскую Формулу-3, RAC TT и Гудвудский Фестиваль скорости.
Прохватили мы пару кругов и по Гудвудскому треку – скоростному, всего с парой медленных поворотов. Здесь Octavia RS приятно удивила нейтральным балансом, без сколь-нибудь заметной недостаточной поворачиваемости.
На провокацию на входе в поворот «эр-эска» отвечает легко контролируемым скольжением задней оси.
Правда, крены для трека великоваты, а на руле при отклонении от нулевого положения усилие нарастает нелинейно – только что он был легкий и «прозрачный» и вдруг резко потяжелел. В «Спорте» этот эффект чуть меньше заметен, потому что в этом режиме руль изначально ощущается перетяжеленным. На Golf GTI с аналогичной рейкой с переменным шагом (количество оборотов руля от упора до упора – 2,11), такой особенности мы не заметили.
А вот спортивный режим системы стабилизации понравился: в нем «эр-эска» охотнее ускоряется на выходе и позволяет чуть активнее играть балансом на входе.
Так что же, Golf GTI или Octavia RS?
Смотря какой автомобиль вам нужен. Обе машины оснащаются одинаковым мотором, однако Octavia RS крупнее, вместительнее и практичнее. С другой стороны, у нее нет (и не будет даже за доплату) ни мехатронного шасси с электронноуправляемыми амортизаторами, ни пакета Performance с еще более эффективными тормозами и полноценной блокировкой дифференциала с электронным управлением.
Зато Octavia RS доступна с кузовом «универсал» и стоить она, почти наверняка, будет чуть дешевле «Гольфа».
Octavia RS -- самая быстрая "Октавия" в истории, но не самая быстрая "Шкода" в нынешнем модельном ряду: Superb V6 с 260-сильным атмосферным мотором разгоняется с 0 до 100 километров в час на 0,4 секунды быстрее.
Так сколько? И когда ждать в России?
В России новая Skoda Octavia RS появится осенью, однако ни цен, ни точной информации о типах кузова, вариантах трансмиссий и моторов пока нет. Впрочем, шансы, что мы получим хотя бы «универсал», пока остаются. А вот дизеля, скорее всего, не будет.
В Европе Octavia RS поступит в продажу уже в июле. Мы же через три недели отправимся на полноценную ездовую презентацию «эр-эски» в Румынию, где попробуем получше разобраться в нюансах ее управляемости. А там, возможно, и официальные цены объявят.
Технические характеристики Skoda Octavia RS
|2.0 TSI
|2.0 TDI
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Дизельный
|Рабочий объем
|1984 см³
|1968 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|220 / 4500 -- 6200
|184 / 3500 -- 4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|350 / 1500 -- 4400
|380 / 1750 -- 3000
|Тип привода
|Передний
|Передний
|Трансмиссия
|Механическая 6-ступенчатая (6-ступенчатая DSG)✽
|Механическая 6-ступенчатая (6-ступенчатая DSG)✽
|Передняя подвеска
|Независимая McPherson со стабилизатором
|Независимая McPherson со стабилизатором
|Задняя подвеска
|Независимая многорычажная со стабилизатором
|Независимая многорычажная со стабилизатором
|Тормоза
|Дисковые спереди и сзади
|Дисковые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4685 х 1814 х 1449
|4685 х 1814 х 1449
|Колесная база, мм
|2680
|2680
|Снаряженная масса, кг
|1425 (1445)✽
|1470 (1490)✽
|Макс. скорость, км/час
|248 (245)✽
|232 (230)✽
|Разгон 0-100 км/ч, с
|6.8 (6.9)✽
|8.1 (8.2)✽
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6.2 (6.4)✽
|4.6 (5.0)✽
|Объем багажного отделения, л
|590 -- 1580
|590 -- 1580
|Объем топливного бака, л
|50
|50
|Размер шин
|225 / 45 R17
|225 / 45 R17
|Цена, рублей
|н.д.
|н.д.
✽ В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической трансмиссией
Технические характеристики Skoda Octavia RS Combi
|2.0 TSI
|2.0 TDI
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Дизельный
|Рабочий объем
|1984 см³
|1968 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|220 / 4500 -- 6200
|184 / 3500 -- 4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|350 / 1500 -- 4400
|380 / 1750 -- 3000
|Тип привода
|Передний
|Передний
|Трансмиссия
|Механическая 6-ступенчатая (6-ступенчатая DSG)✽
|Механическая 6-ступенчатая (6-ступенчатая DSG)✽
|Передняя подвеска
|Независимая McPherson со стабилизатором
|Независимая McPherson со стабилизатором
|Задняя подвеска
|Независимая многорычажная со стабилизатором
|Независимая многорычажная со стабилизатором
|Тормоза
|Дисковые спереди и сзади
|Дисковые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4685 х 1814 х 1452
|4685 х 1814 х 1452
|Колесная база, мм
|2680
|2680
|Снаряженная масса, кг
|1442 (1462)✽
|1487 (1507)✽
|Макс. скорость, км/час
|244 (242)✽
|230 (228)✽
|Разгон 0-100 км/ч, с
|6.9 (7.1)✽
|8.2 (8.3)✽
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6.2 (6.4)✽
|4.6 (5.1)✽
|Объем багажного отделения, л
|610 -- 1740
|610 -- 1740
|Объем топливного бака, л
|50
|50
|Размер шин
|225 / 45 R17
|225 / 45 R17
|Цена, рублей
|н.д.
|н.д.
✽ В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической трансмиссией