Все, что нужно знать о новой Skoda Octavia RS

Десятого июля в Великобритании, на ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, компания Skoda представила «заряженные» версии лифтбека и универсала Skoda Octavia RS нового поколения. «Мотор» побывал на презентации и даже прохватил на новом «хот-хэтче» по Гудвудскому холму.

Начнем с техники?

Как и прежде, Octavia RS во многом унифицирована с VW Golf GTI. У нее та же модульная платформа MQB и тот же мотор: двухлитровый с турбонаддувом, развивающий 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. По сравнению с двигателем предыдущей «эр-эски», новый агрегат на 20 лошадиных сил мощнее и – что важнее – его крутящий момент вырос на 70 Нм! Спасибо комбинированному впрыску и фазовращателям на впуске и выпуске.