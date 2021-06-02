Проекты лучших кастом-ателье, «мексиканские» Волги и кое-что ещё

Ни дождь, ни карантинные ограничения не помешали выставке Olds Cool Show собрать в Москве самые интересные хотроды и американскую классику на одной площадке. Известные кастом-ателье выставили свои работы, а владельцы классических американских машин превратили парковку Трехгорной мануфактуры в музей под открытым небом. Пока в Россию не пришла культура слётов Cars and Coffee, такие выставки с нестрогим регламентом радуют глаз автомобильных фанатов. И у нас нет вопросов, как в компанию «американцев» затесались De Tomaso Pantera, Porsche 924, Волги в мексиканском стиле и даже Запорожец — мы приветствуем все проявления автомобильной культуры и предлагаем посмотреть на самые интересные машины в нашей галерее.