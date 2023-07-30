Посмотрите на самые фактурные автомобили фестиваля «старой школы»

OldsCoolShow — одна из тех выставок, которую всегда ждут с нетерпением. Секрет прост: она собирает уникальную авто- и мотоэкспозицию, которая охватывает несколько десятилетий: от 1930-х и до 1990-х годов. Сначала это были в основном американские автомобили. Теперь — и европейские, и советские, и японские. В середине лета креативное пространство ДЕПО Три вокзала в Москве на два дня превратилось в музей под открытым небом. Предлагаем посмотреть на самые интересные проекты кастом-ателье и нестареющую классику в нашей галерее.