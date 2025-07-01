Видео: как производят Лады от нуля до готового автомобиля

А в этом материале можно подробно узнать о другой премьере Волжского автозавода, Lada Iskra. Старт производства Искры как раз совпал с юбилеем ВАЗ-2101.

А здесь можно почитать подробности про другую отечественную новинку! Вы же слышали про российский электрокар Атом? У нас была возможность попробовать его в деле почти в серийном виде.